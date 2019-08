Instagram Tania Llasera despide sus vacaciones con un nuevo posado en bañador La presentadora ha cumplido la promesa que hizo a sus seguidores a través de Instagram

Lo prometido es deuda. Si hace unos días publicaba una imagen del posado de «principio de vacaciones», ahora lo ha hecho del final. Tania Llasera ha querido mostrar a sus seguidores el cambio de su cuerpo antes y después de sus días de relax y desconexión, tal y como prometió a sus seguidores en su perfil de Instagram.

En la fotografía del inicio, la presentadora lució un bañador negro de braga alta, similar a la imagen que cierra sus vacaciones, donde posa con un bañador rojo a juego con las gafas de sol: «Lo prometido, posado por sorpresa con kilos de más post vacacionales y bikini rojo para alegrarme el final de lo bueno». Los «hashtag» que acompañan la publicación han dejado claro que a Tania no tiene complejos y está orgullosa y feliz con su físico: «#posadoporsorpresa #boicoteandoArggs #Micelulitislaenseñoyo #AMiManera #Doingitmyway #YoControlo #MicuerpoMisreglas #mybody #mycurves #MisCurvasPeligrosas».

Los comentarios no tardaron en llegar a la imagen, pues a pesar de querer conseguir con ello una ruptura de los estereotipos físicos, Llasera ha recibido críticas sobre este tipo de publicación: «Creo que no tienes necesidad de salir en bikini reivindicando los kg de más… le das mucho bombo a estar gordita… dices que no te importa y que eres feliz con esos kg de más pero hablando siempre del tema lo que haces ver es que si que te importa y te compleja… creo que intentas sacarle partido para que la gente con complejos te aplauda por ello…» o «Cuando una persona reivindica tanto algo es porque en el fondo se esconde un gran complejo… no me parece heroico ni admirable!». Sin embargo, los comentarios positivos también han estado presentes en la imagen: «No se puede ser más guapa y estar más buena», «Gracias por existir yo he engordado 15 kilos y estoy un poco chof ole tú, bonita animas y mucho» o «Me encantas tú, tu bikini, tus gafas, tus curvas y tu alegríaaa!!».