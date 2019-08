Instagram Laura Matamoros desata la polémica tras su última publicación en Instagram La hija de Kiko Matamoros ha sido duramente criticada en las redes sociales por el comentario que ha hecho en una de sus imágenes

Laura Matamoros vuelve a estar en el ojo del huracán. Tras la operación de su padre Kiko, las vacaciones de Anita y la reconciliación de Diego y su padre, la polémica, que ahora también salpica a Daniel Illescas, novio de la «influencer», no se aparta de esta familia.

La hija de Kiko viajó a Argentina mientras su padre era operado de urgencia por un tumor en la vejiga. Matamoros confesó en «Sálvame» que no dejó que su hija regresara de sus vacaciones porque todo estaba controlado: «Ella quería volver, pero yo no la dejé». Laura le hizo caso y siguió con su viaje, algo que ha sido criticado por muchos: «En vez de estar pegándote un viaje deberías estar con tu padre que lo están operando y no sabes ni lo que tiene hija. El viaje te lo podía haber guardado para más adelante aunque tu padre te haya dicho que no volvieras». Sin embargo, no sale de una y ya se ha metido en otra con su último comentario en Instagram: «Pues sí, me he tomado una semana de descanso».

«A cualquier cosa se llama trabajar. El día que lo tengas a hacer de verdad, ese día será el último de tú existencia banal», «Unas vacaciones para alguien que siempre esta de vacaciones», «¿Descanso de qué?» o «Todos los días estas tú de descanso», han sido algunos de los comentarios de aquellos que no han dudado en criticar la vida de Laura.

La hija de Kiko Matamoros no se ha pronunciado al respecto, pero lo que sí ha dejado claro es que seguirá adelante con sus planes a pesar de lo que ocurra y de las críticas.

Problemas en el paraíso

Laura Matamoros y Daniel Illescas son la pareja de moda de este verano en Instagram. Los dos son «influencers» y llevan ya seis meses de relación, durante los que han disfrutado de constantes viajes y actividades. Sin embargo, según ha informado «Look», Daniel se ha mudado a casa de Laura donde han empezado una vida juntos. Pero no todo es tan maravilloso como parece, pues supuestamente, la pareja estaría teniendo problemas de convivencia. Ambos ya protagonizaron anteriormente una discusión en la boda de María Pombo, un enfrentamiento delante de muchos testigos y que terminó con ambos llorando y enfadados.