Sálvame Kiko Matamoros, en el ojo del huracán El colaborador de televisión suma una nueva polémica en uno de los peores momentos de su vida

ABC Actualizado: 20/08/2019 12:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando parecía que las cosas mejoraban para Kiko Matamoros después de su divorcio con Makoke tras más de dos décadas de relación, la aparición de varios tumores en la vejiga -de los que fue operado con éxito el pasado 6 de agosto- han propiciado un nuevo bache en su vida.

Aunque el propio Kiko Matamoros ha informado de que los médicos son optimistas con el resultado de la operación, es posible que haya sorpresas con los resultados más adelante y deberá de someterse a pruebas cada seis meses. A este duro revés se le añade una nueva polémica con algunos de sus compañeros del programa «Sálvame», que le han acusado de exagerar su enfermedad para lucrarse a golpe de exclusivas en las revistas del corazón y en los platós de televisión.

La colaboradora Laura Fa hace referencia a unas declaraciones que hizo en la revista «Lecturas» para anunciar la presencia de los tumores y su inminente operación, entre otras. Kiko Matamoros aseguraba que se había preparado para lo peor y que incluso llegó a pensar en la muerte. Una acusación que no ha sentado nada bien al ex de Makoke que, este lunes, ha llegado a decir que no va a compartir plató con su compañera.

«No voy a compartir ni programa ni plató. Si va a trabajar en lo mismo que yo, yo no voy a trabajar en ese espacio», dijo durante la emisión del programa esta semana, además de añadir que su compañera es una «manipuladora» y «mentirosa». No entiende cómo puede decir eso sabiendo lo mal que lo está pasando. Incluso ha asegurado que podría emprender acciones. «Ha faltado al respeto y ha puesto en cuestión la profesionalidad de un equipo médico intachable. Me he sentido absolutamente desprotegido (...) Las afirmaciones que yo he hecho se han ajustado a la lógica y a un protocolo médico. No se puede frivolizar con estas cosas», se defendía.

Muchos de sus compañeros de programa han criticado a Kiko Matamoros por pedir la cabeza de Laura Fa. Incluso la propia presentadora del espacio ese día, Carlota Corredera, ha tenido que aclarar que él no es nadie para decir quién trabaja en «Sálvame»: «Quien pone o quita colaboradores, decide quién libra más o trabaja menos no lo decide ninguno de los que trabajamos aquí, lo decide la cúpula del programa».

Pese a su posible equivocación, es cierto que Kiko Matamoros está pasando por uno de los peores momentos de su vida, además de que siempre se le critica por todo. No consigue levantar cabeza, aunque su bache de salud podría haber mejorado la relación con algunos de sus hijos, con los que no tenía buena sintonía desde hace años.