La infidelidad que hace temblar la boda de Belén Esteban

El pasado lunes, las web del corazón amanecían con la noticia de la semana: La boda de Belén Esteban con su novio Miguel Marcos. Una exclusiva que la colaboradora había pactado con la revista «Lecturas» para la publicación de este miércoles y que sin embargo se filtró a los medios pocos días antes. Fueron muchos los reporteros que se desplazaron hasta Paracuellos del Jarama para intentar confirmar los fuertes rumores, sin embargo la «princesa del pueblo» se limitó a responder: «Me voy a poner el bikini y no voy a salir de mi casa hasta que vaya el sábado al Deluxe», contestaba con cierto tono sarcástico.

Por su parte, sus compañeros de «Sálvame» se mostraban indignados por enterarse de la noticia de la boda de su «amiga» a través de los medios y no por ella. La que más afectada afirmaba sentirse fue Mila Ximénez, íntima amiga suya, quien se tomaba como una ofensa a su fidelidad: «Hasta ahora no la hemos fallado y no hemos filtrado nada sobre su vida», aseguraba en relación a su tortuosa relación con Toño Sanchís y los problemas que sufrió hasta que ganó el juicio. Como ya dijo la protagonista, habrá que esperar al sábado para que pueda explicar el por qué de tanto secretismo entre sus amigos.

Belen Esteban y Miguel Marcos están más unidos que nunca y han dado un paso muy grande en su relación. La colaboradora de «Sálvame» y su pareja por fin se darán el «sí quiero» la próxima primavera. Sin embargo, este camino hacia el altar no ha sido un camino de rosas, sino todo lo contrario. Recordemos que en enero de 2015 saltaban todas las alarmas al descubrirse una infidelidad por parte del conductor de ambulancias con una compañera de trabajo con la que se había visto en más de una ocasión. En aquella ocasión, la contertuliana afirmó sentirse traicionada y humillada, por lo que zanjó definitivamente la relación: «Aunque estoy enamorada de él y creo que es el hombre de mi vida, nuestra relación es imposible», afirmó.

Sin embargo, no todas las historias de amor son idílicas y, tras meses de separación, la «princesa del pueblo» le concedía una segunda «y última» oportunidad. ¿Quién dijo que las segundas partes nunca fueron buenas? Desde que Esteban le concediese el perdón, la pareja no se ha separado y su amor es tan fuerte que él le ha pedido que sea su compañera para el resto de su vida. Habrá que confiar en que el conductor de ambulancias no vuelva a pecar.