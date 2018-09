Belén Esteban se casa La colaboradora anunciará oficialmente en dos días su esperada boda con su novio Miguel

Esta mañana la web de «La Vanguardia» ha amanecido reventando una exclusiva de la revista «Lecturas» para el próximo miércoles. Según asegura el diario, Belén Esteban anunciará oficialmente en dos días su esperada boda con su novio Miguel. Un evento que la pareja llevará planeando meses.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se especula sobre una posible boda o embarazo de la «princesa del pueblo». Hace poco más de un año, la misma revista aseguraba que la pareja se había comprometido: «El sueño de la colaboradora se ha convertido en realidad y la pareja ya ha contado a su círculo más íntimo que va a casarse el año próximo; aún no han cerrado fecha, están barajando varias», afirmaba entonces la revista. «La pareja ya empieza a preparar todos los detalles que rodearán su ansiado ‘sí quiero’», se puede leer en la publicación citada, en la que aseguran que su hija, Andrea Janeiro, sería una de las grandes protagonistas del enlace.

Sin embargo la realidad era muy diferente, y la de San Blas escribió un mensaje a través de las redes sociales en el que negaba todo lo publicado en la revista. «La portada de hoy es mentira yo no he anunciado nada y menos mi boda. QUE NO OS ENGAÑEN», dijo visiblemente molesta.

Parece que habrá que esperar al miércoles o a que la colaboradora se pronuncie esta tarde en «Sálvame» para confirmar si el año que viene la veremos recorrer el pasillo vestida de novia.