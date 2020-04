La hija de Raquel Bollo se sincera tras el nacimiento de su bebé: «No podía soportarlo» La noticia del embarazo de Alma Cortés, con tan solo 19 años, dejó en shock a la colaboradora. Ahora cuenta algunos detalles sobre el parto

Hace poco más de dos meses desde que Alma Cortés, hija de Raquel Bollo, se convirtiera en madre por primera vez a los 19 años. La noticia del embarazo salió a la luz hace unos meses en «Sálvame», cuando desde el programa tendieron una «emboscada» a su colaboradora, que abandonó muy enfadada el plató. Pero no sería hasta semanas más tarde cuando la joven confirmó la noticia a través de su canal de «Mtmad».

En aquel momento, la reacción de su madre no fue la mejor: «Sinceramente no me apetecía que con 19 años tuviera esa responsabilidad, yo estaré en todo lo que pueda, pero es una decisión suya (...) Una noticia así te coge de sorpresa y es un shock, luego efectivamente… peor es una enfermedad, no ha matado a nadie, es una decisión suya, un niño al final es felicidad», contó Raquel Bollo cuando se hizo oficial la noticia. La propia colaboradora aseguraba a pesar de la sorpresa estar deseando ejercer de abuela, y es que su hijo Manuel también está esperando el nacimiento de su primer hijo junto a su pareja,Junquera, que nacerá dentro de poco.

Por el momento, todas las miradas están puestas en la pequeña Jimena, a quien Alma presentó en una entrevista en exclusiva en la revista «Lecturas», donde se sinceró sobre cómo había cambiado su vida tras el nacimiento de su bebé. Pero ahora, aprovechando la cuarentena, ha decidido ir más allá y contar algunos detalles sobre el parto.

Tras hablar con la ginecóloiga, que le recomendó permanecer en casa, decidió escuchar las recomendaciones de su familia y dirigirse al hospital: «Allí me dijeron que había fisurado la bolsa y me tenía que quedar ingresada». «Fue la noche más larga de mi vida (...) Me tuvieron que romper la bolsa, me dolió muchísimo», cuenta en su canal de Mtmad. Y añade: «No podía soportar el dolor, sentía que me iba a desmayar y pedí la epidural».

A pesar de su juventud, Alma Cortés, que se encontraba inmersa en sus estudios cuando descubrió que estaba embarazada, quiere seguir adelante con su carrera en cuanto pueda. Y es que este era uno de los temas que más preocupaba a su madre cuando se enteró de la noticia.