Duro golpe para Raquel Bollo tras el nacimiento de su primera nieta En uno de sus mejores momentos a nivel personal, y de más incertidumbre a nivel profesional, se filtra una información desconocida hasta ahora

No cabe duda de que, para bien y para mal, los últimos meses han sido una auténtica montaña rusa para Raquel Bollo. La colaboradora de «Sálvame» acaba de dar la bienvenida a su primera nieta, Jimena, hija de Alma Cortés y su novio, y está esperando también el nacimiento del bebé de su hijo Manuel y su pareja. No obstante, afronta un complicado momento a nivel profesional.

Las tensiones con su programa, desde donde filtraron los dos embarazos sin consultárselo, se sumaron al intento de su compañero Gustavo González, por sacar a la luz unas duras informaciones que afectarían a su pareja. En ese momento, decidió abandonar su puesto de trabajo, al que lleva sin acudir semanas. Una decisión que podría cambiar tras las últimas informaciones que han visto la luz.

La revista «Semana» publica la deuda que Raquel Bollo ha contraído con Hacienda, y que ascendería a 148.000 euros. Al igual que otros compañeros de profesión, contajo la deuda por la forma de facturar sus trabajos: «La multa es por la sociedad con la que yo trabajaba. Le ha pasado a muchísima gente del medio. Fue cuando cambió la Ley… A mí me llegó cuando yo salí de Supervivientes», explica ella misma.

No obstante, asegura que ya lleva bastante pagado y que ha conseguido reducir la deuda. «Ha ido aumentando por los intereses. Cuando te das cuenta se te ha puesto en una cantidad enorme. Estoy haciendo frente y gracias a Dios mi cantidad ya no llega ni siquiera a los 90.000 euros», comenta, a pesar de que la revista citada asegura que la cantidad a la que han tenido acceso es la de 148.000 euros.

Raquel Bollo confiesa que entro en «Gran Hermano Vip» para poder liquidar gran parte de lo que debe, y explica: «Voy reduciendo la cantidad poco a poco. Mensualmente me embargan una gran parte de la nómina. Ahora no tengo sociedad de por medio. Cualquier cosa me pagan tanto por factura como por nómina, me retienen lo que me tienen que retener que, por cierto, es mucho». Esta situación podría complicarse al no estar trabajando actualmente.

Esta misma semana la colaboradora concedía una entrevista junto a su hija en la que presentaron a la pequeña Jimena. Madre e hija están muy unidas, mucho más ahora si cabe, pero Alma ha explicado que su relación es un poco tensa, ya que al tener un carácter muy complicado chocan constantemente. Ahora que ha decidido abandonar su trabajo -al menos por el momento- podrá centrarse en pasar tiempo junto a la joven, de 19 años, y disfrutar de su primera nieta.