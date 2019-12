Gonzalo Miró, ex de Malú, ataca a Albert Rivera: «Quería ser famoso, no presidente del Gobierno» «Hay gente que tiene ese deseo. Y montó todo esto para conseguir esa portada», afirmó el colaborador de televisión

A Malú solo se le ha conocido una pareja oficial, Gonzalo Miró, con quien mantuvo una relación durante tres años, que terminó a finales de 2017. Por su parte, Albert Rivera, hasta el pasado mes de noviembre, mantenía un noviazgo de cuatro años con Beatriz Tajuelo, quien trabaja codo con codo con el cantaor Miguel Poveda, gran amigo de Rivera. A los pocos días de la ruptura, el político acudía a un concierto de Malú. No era la primera vez, pues ya lo hizo en diciembre de 2016; pero en esta ocasión le dedicó unas palabras de admiración en las redes sociales.

«Lo siento, pero no voy a hablar. No opino nada de la vida de otros. La vida de los demás es de los demás», declaraba Tajuelo al ser preguntada por las fotos en las que se confirmaba la relación de la cantante y el político. «Estoy bien, todo pasa en la vida y todo sigue», explicó.

Por su parte, Gonzalo Miró no se había pronunciado sobre la nueva relación de su ex, hasta ahora. Esta semana, el colaborador ha ofrecido unas duras declaraciones durante una entrevista con Boris Izaguirre en su programa de «La Sexta». «Yo pensé, y lo sigo pensando, que él en realidad lo que quería no era ser presidente del Gobierno sino ser famoso. Hay gente que tiene ese deseo. Y montó todo esto para conseguir esa portada…», afirmó antes de añadir que tanto la cantante como el político han pecado de ambición. «El exceso de ambición a veces pasa factura».

Una crítica con la que no hizo más que empezar, pues mientras su compañera Cristina Pardo comentaba la despedida de Ciudadanos, Miró matizó: «Bueno, despedirse es una forma muy positiva de verlo», y añadió: «Yo creo que no se ha despedido y que en cualquier momento va a reaparecer. Como las grandes cantantes, que pasan cinco años haciendo giras de despedida».