Albert Rivera regresa a Madrid con Malú para celebrar su 40 cumpleaños Tras pasar unos días de desconexión, la pareja reúne a los amigos del expolítico en su casa de la urbanización La Florida

Era junio de 2016 cuando en la redacción de «GQ» se dieron cuenta de que Pedro Sánchez había publicado en Twitter la frase de «Imagine» de John Lennon «You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one» («Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único»), que coincidía con la que encabezaba la biografía de Instagram de Albert Rivera. Ahora que el exlíder de Ciudadanos ha tomado la decisión de abandonar la política, ha optado por cambiar la frase de The Beatles por ese «vive y deja vivir» que interpretan Timón y Pumba en «El Rey León». «Hakuna Matata» no tiene edad porque se popularizó gracias a la película de Disney en 1994 -cuando Rivera tenía 15 años-, y en estos momentos resume muy bien la nueva etapa que ha decidido comenzar, donde su prioridad es estar con los suyos, seguir soñando y, en definitiva, ser feliz.

Quizá la elección de estas cuatro palabras también tenga que ver con el hecho de que durante el último año no se ha dejado de hablar de su relación con Malú que, aunque han intentado llevarla con mucha discreción, era de interés mediático.

Como ya se recogió en estas páginas ayer, tras un inicio de semana convulso el expolítico había salido de Madrid con la cantante para seguramente recalar en Comporta (Portugal). Después de tres días de desconexión, la pareja volvió a la capital para celebrar el 40 cumpleaños de Rivera el viernes.

Invitados de Ciudadanos

Hasta la casa donde residen desde finales de verano en la urbanización La Florida, se desplazaron amigos cercanos del exlíder de Ciudadanos, sus padres Agustín Rivera y María Jesús Díaz y muchos de los que hasta esta semana han sido sus compañeros de partido. Entre ellos se encontraban Juan Carlos Girauta, Miguel Gutiérrez, Marcos de Quinto con su mujer Angelica de la Riva, Fernando de Páramo y María Castiella.

La celebración consistió en una comida que se alargó hasta las diez de la noche. Según publicó ayer «Semana», Begoña Villacís no paró de cantar y de bailar. La revista también señaló que Malú estuvo muy integrada con los amigos de Rivera, que también han formado su núcleo duro durante los trece años que ha pasado al frente de la formación naranja.

Al día siguiente, Rivera estrenó esa nueva frase de su biografía de Instagram con una foto de la tarta San Marcos y las velas que sopló en su 40 cumpleaños. Junto a la imagen, unas palabras que confirman que esta nuevo etapa de su vida no podía llegar en mejor momento, justo cuando también cambia de década: «Empiezo una nueva etapa de mi vida, con más libertad, más ganas de vivir que nunca, la ilusión de empezar nuevos proyectos para volver a soñar y la alegría de comprobar la maravillosa familia y los buenos amigos que tengo. Gracias a todos por haberme hecho pasar ayer un día tan emotivo y divertido».