Giro inesperado en la relación de Fonsi Nieto y Alba Carrillo A la expareja, que llevaba años enfrascada en una guerra pública y judicial, solo les unía su único hijo en común

ABC Madrid Actualizado: 26/02/2020 22:27h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Continúa la eterna batalla judicial entre Alba Carrillo y Fonsi Nieto

Las idílicas imágenes que protagonizaron de lo más enamorados Alba Carrillo y Fonsi Nieto en 2010 solo duraron dos años, momento en el rompieron su relación. Fue la propia modelo quien anunció su separación en el año 2012: «Desde hace un mes vivo en casa de mis padres», contó a la revista «¡Hola!». Carrillo apuntaba en ese momento a la soledad que sentía mientras Fonsi trabajaba de DJ.A partir de entonces, y a pesar de intentar solucionar sus diferencias por el bien de su hijo en común, Lucas, la expareja sigue aún a día de hoy sin conseguir terminar una batalla que parece no tener fin.

El comienzo de los problemas tal vez pueda encontrarse en uno de los primeros enfrentamientos públicos de la expareja en el año 2013, cuando Carrillo corregía a su ex públicamente después de que este felicitara a su hijo por su cumpleaños el día que no era. Tres años más tarde el expiloto estallaba públicamente, enfadado por no haber podido celebrar con Lucas sus 38 primaveras: «Llevo cinco años callado y ya no aguanto más. Llega un punto en que uno se cansa y es cuando se pone en manos de los abogados». Desde entonces, la expareja se ha tenido que ver la cara en numerosas ocasiones en los tribunales, donde luchan por la custodia de su hijo, que actualmente posee Alba.

El suyo ha sido un continuo enfrentamiento del que ha sido testigo todo el país, por lo que las últimas declaraciones del Dj sobre la madre de su hijo han sorprendido a muchos: «Últimamente estamos en una situación buena, tenemos una buena relación después de pasar por momentos complicados. Yo a Alba la veo bien y tranquila. Cuando uno está enamorado la vida te la tomas mejor. Al chico nuevo personalmente no lo conozco pero me gusta, veo que es tranquilo, deportista…Ella tiene derecho a ser feliz porque lo ha pasado bastante mal, es una chica que se lo toma todo muy a pecho. Si ella está feliz y tranquila, egoístamente para mí fenomenal», confiesa a la revista «Semana».

Eso sí, cuando se le pregunta sobre las últimas declaraciones de la modelo, que aseguró seguir queriendo al padre de su hijo, «cómo no lo voy a querer», se preguntaba en televisión, Fonsi se muestra muy tajante: «No me sorprende. Detrás de todo esto hay un negocio y no hace falda decir más».

Fonsi dice estar atravesando uno de los momentos más felices de su vida de la mano de su actual mujer, Marta Castro, con quien lleva siete años de relación e incluso se están planteando ser padres.