Feliciano López y Fonsi Nieto, más unidos que nunca en el peor momento de Alba Carrillo El tenista ha dado todo su apoyo al expiloto a través de las redes sociales después de que haya tenido que ser intervenido otra vez

ABC Actualizado: 11/03/2019 14:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Alba Carrillo (32 años) está viviendo un auténtico infierno. Desde que saliese a la luz su relación con Thibaut Courtois y varios medios deslizasen que el portero de Real Madrid ha negado tal noviazgo, la modelo madrileña ha estado en el ojo del huracán.

Tales han sido los mensajes vejatorios y de rechazo hacia ella que la modelo ha decidido dejar por el momento las redes sociales con un rotundo mensaje: «Me voy un tiempo porque creo que los que habéis contra mí ha sido una puta masacre». Pero antes de abandonar por un tiempo su cuenta de Instagram ha cargado contra Courtois, el Madrid y los «hinchas de fútbol pajilleros». «Espero que T. Courtois explique de una vez la razón de esas palabras que tanto odio hacia mí están generando. Al Real Madrid, decirle, si es posible, que deje de pisarse un huevo y cuando tiren a puerta acierten una para que no cargue con la responsabilidad de su mal juego una mujer», terminaba Carrillo.

Mientras tanto sus exparejas Fonsi Nieto y Feliciano López se llevan mejor que nunca. El tenista ha mandado un mensaje de apoyo al expiloto que acaba de ser nuevamente operado para mitigar sus dolores. «Ánimo, Fon. Mucha fuerza que ya queda menos», ha escrito en la última publicación de Fonsi Nieto en la que aparece en un camilla de hospital.

Una unión que seguramente no haga mucha gracia a Alba Carrillo, ya que son los dos hombres de su vida que más guerra le han dado. Las cosas con López no terminaron nada bien y la tensión con Fonsi Nieto ha crecido en los últimos meses. Este aseguraba no hace mucho que está dispuesto a luchar por la custodia del hijo que comparten.