Eugenia Martínez de Irujo, insiste: «Jesús Aguirre era una mala persona» La hija de la desaparecida Duquesa de Alba ha contado numerosos detalles sobre su vida personal en su última aparición pública

Eugenia Martínez de Irujo ha aprovechado su última aparición pública para hablar sobre su relación con Narcís Rebollo, detalles sobre la situación sentimental de su hija y ha reiterado sus palabras más duras sobre el fallecido Jesús Aguirre.

En un encuentro con la revista «Vanitatis» Martínez de Irujo ha afirmado que atraviesa uno de los mejores momentos de su vida: «Mi chico es mucho chico. Estoy muy a gusto, serena, tranquila y en el mejor momento de todos en el sentido de plenitud. Mi madre estaría encantada. Pienso que todo lo bueno que recibo me lo manda ella. Está arriba, vigilando para que seamos felices».

También ha arrojado información acerca de la situación sentimental de su hija, Cayetana, fruto de su matrimonio con el torero Francisco Rivera. Hace unos meses la joven sorprendía dejándose ver con el campeón de pádel Curro Soriano, pero las palabras de su madre confirman que finalmente la relación no llegó a buen puerto: «Ahora no tiene novio y se dedica a los estudios».

Por otro lado, ante las duras afirmaciones que hizo hace unos meses en el programa «Planeta Calleja» sobre quien fuera el segundo marido de su madre, Jesús Aguirre, se ha mantenido tajante: «No me arrepiento de decir que era una mala persona. Era hora de decirlo y lo volvería a repetir.

Ya en su momento sus declaraciones fueron todo un bombazo. La hija de Cayetana Fitz-James Stuart reconocía que había sido un «auténtico infierno» vivir con el. Y ahora se reafirma en su postura: «Mi padre fue el verdadero impulsor de la Casa de Alba y no él. Lo que me costó entender es por qué mi madre apoyó tanto a Jesús en algo que no era cierto. Ahora va a salir un libro donde se verá realmente el papel de Luis Martínez de Irujo.