La esperpéntica rueda de prensa de Rafael Amargo: «Tomas tú más que yo»

Rafael Amargo (45 años) ha concedido su primera rueda de prensa después de haber sido detenido el pasado martes junto a su pareja, la también bailarina, de origen argentino, Luciana Bongianino, por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de drogas. En dicho operativo los agentes arrestaron también a otras tres personas más.

El bailarín y coreógrafo ha atendido a los medios de comunicación para hablar de su nueva obra, «Yerma», cuyo estreno se ha cancelado esta tarde por segundo día consecutivo debido a la situación que vive el artista. Estaba programado que el bailarín actuase ayer a las 20.00 en el Teatro La Latina pero pocas horas antes se envió un comunicado en el que anunciaban su cancelación. «Respecto al resto de funciones, por el momento se mantienen, a la espera de nueva comunicación por parte de la compañía invitada», añadieron. Esta tarde ocurrió lo mismo y, cuatro horas antes del estreno, volvieron a anunciar la cancelación de la obra. Finalmente, y si todo va según lo previsto, el espectáculo se celebrará este sábado a las 18:00 horas. «Si hemos podido esperar 24 horas, esperaremos 48 porque lo quiero hacer bien. Soy un profesional que trabaja con el físico y he estado tirado en suelo y ahora yo quiero estar fuerte para hacerlo bien. Esta noche ensayaré con mi compañía y mañana se estrenará. Si por mí fuera, nada más salir me hubiera ido a bailar pero tengo personas por detrás que tienen cabeza y sentido y me dijeron: "Tranquilo, respira, relájate y al ruedo"», ha confesado Amargo durante la rueda de prensa celebrada en el Teatro La Latina.

El artista ha contestado a las preguntas sereno y emocionando por su nuevo proyecto profesional. Respaldado por su abogado, Cándido Conde-Pumpido, el artista ha respondido a todas las preguntas, tanto de la obra como de las acusaciones de delitos de organización criminal y tráfico de drogas. «Quiero decirle a toda España que estoy bien. Se pasa mal trago pero con el tiempo se demostrará que soy inocente. Esto me anima (...) a respetar y valorar todavía más mi trabajo», ha dicho el bailaor sin perder la sonrisa. «Creo en la ley y la justicia cuando se aplican bien (...). Estoy aquí porque soy inocente», ha recalcado.

Tras él, las 25 personas que también trabajan en la función han querido mostrarle su apoyo en estos duros momentos. Todos ellos preparados para el ensayo de esta noche. Con los trajes y el maquillaje que mañana lucirán frente a decenas de personas. «Todavía quedan entradas por vender. Aunque el teatro es grande, por las medidas de seguridad no podemos llenar todas las butacas», ha dicho visiblemente emocionado. Cabe destacar que los artistas estaban todos juntos, sin mantener la distancia de seguridad, ninguno de ellos llevaba puesta la mascarilla, en incluso de vez en cuando se daban entre ellos muestras de cariño como besos y abrazos.

Boda secreta

Entre los periodistas se encontraba nuestra compañera, Angie Calero, quien se ha dirigido al coreógrafo para preguntarle por la situación de Eduardo de los Santos, productor de la obra y que al igual que Amargo, también fue detenido en la operación «Cuervo». «La presunción de inocencia actúa para todas las personas y por lo tanto también para él. Por el momento no podemos tratar a esta persona como culpable», ha recordado el letrado. También ha respondido a la duda de si él y su pareja se habían casado en secreto. «Para que veáis que soy generoso, me he casado hace un año y no se ha enterado nadie. Otra persona se hubiera lucrado sentándose en 20 platos, pero yo el dinero lo quiero ganar cantando y bailando. No voy a vender mi vida como casi nunca o nunca he hecho», ha asegurado. Además ha anunciado que seguirá bailando y que no piensa dar un paso atrás en la compañía: «El alma de esta compañía es la mía propia. No voy a dar un paso atrás, sino tres para adelante», ha zanjado.

Según ha publicado ABC, el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Centro de Madrid, en la calle Leganitos, llevaba desde el pasado mes de marzo rastreando el origen de numerosas incautaciones de droga sintética en el barrio de Chueca, sobre todo de metanfetamina. «Son muchos meses de investigación y las pruebas y los indicios deberían haber sido mucho más abrumadores. La investigación comenzó al principio de la pandemia con unos primeros datos que no se sabe muy bien cómo se obtienen (...). La inteligencia policial al final son los chivatazos y los confidentes», ha explicado el letrado. «Hasta que demuestras tu inocencia, manchan tu imagen», ha añadido el artista.

Adicciones

Con respecto a sus supuestos problemas tanto económicos como con las drogas, el artista se ha mostrado tajante: «Evidentemente no estoy igual de bien que otros años pero gracias a Dios nunca he pasado hambre», y sobre sus supuestas adicciones ha confesado que «ni fumo ni bebo». «Habéis tenido siempre una imagen de mí salvaje, canalla y sin filtro. Pero gracias a Dios, te puedo decir que tomas tú más que yo», le ha dicho al periodista, provocando la risa de los allí presentes. «Vamos a querernos y tengamos la fiesta en paz porque yo soy una persona que no me cabe el corazón en el cuerpo que tengo pero además lo que estoy hablando es real», y ha cerrado el tema advirtiendo: «Cuando he señalado a una persona, hablo en general. Vamos a lavar nuestro tejado que hay muchas golondrinas», unas palabras que han arrancado un breve aplauso entre los miembros de su compañía.

Ayer por la tarde, los padres de Rafael Amargo protagonizaron un fuerte encontronazo con un reportero de «Sálvame» hasta el punto de levantar la mano e insultar: «No me metas más el micrófono que te voy a dar en la cara». Las imágenes eran tan bochornosas que el programa decidió eliminar el audio para omitir las partes más desagradables. Frente a esto, el artista ha asegurado que sus padres son unas personas «ejemplares» y que forman parte de «una familia del Opus Dei que les ha salido un niño rebelde y que ellos han remado para que a mí me fuera bien». Además, ha confesado que el tema de la prensa les espanta. «No he visto las imágenes pero mi padre acaba de salir de una operación y ha superado un cáncer. Ha sido un luchador que estaba a punto de morir y me dijo: "Hijo, hasta que no te vea feliz no me muero". Con eso te digo todo». Incluso su abogado ha justificado la acción de su padres por el acoso sufrido por la prensa.

«Sálvame»

Los periodistas no han dudado en responder asegurando que en ningún momento los progenitores habían sufrido acoso y todas las preguntas que habían realizado se hicieron con educación, respeto y siendo conscientes de que están pasando por un momento muy difícil. «Algunos de los medios estaban a la una de la mañana en el portal cuando ya se habían dado unas declaraciones a todos los medios y no había nada más que decir», ha respondido el letrado.