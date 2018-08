Elettra Lamborghini, de «Gran Hermano VIP», ingresada de urgencia La vida de la nieta de la inminencia de los automóviles está rodeada de lujos, realities y polémicas

Nieta del magnate del motor Ferruccio Lamborghini, Elettra Lamborghini saltó a la fama tras su paso por «Super Shore», demostrando que a desmadre... no le gana nadie. La nieta de la inminencia de los automóviles suelta perla tras perla en sus divertidos confesionarios: «Cuando me quiero ir a dormir bien, o me miro un porno o me miro una película de horror. Algunas veces he mirado un porno-horror».

La explosiva Elettra Lamborghini, también conocida como «la matadora», se hizo conocida en nuestro país después de su participación en «Gran Hermano VIP». Actualmente se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales a costa de su salud. La modelo y cantante sufrió un desmayo justo antes de participar en el programa mexicano «Todo un Show».

Según relatan en los medios aztecas, la exconcursante se ha desmayado a causa de una infección estomacal y una descomposición anímica provocada por un fuerte estrés por la gran cantidad de trabajo a la que está siendo sometida últimamente. Inmediatamente después fue recogida por una ambulancia y trasladada a un hospital de Ciudad de México. Ha sido la propia nieta de Ferrucio Lamborghini quien ha subido el vídeo y las imágenes en su perfil de Instagram para calmar a sus seguidores que estaban preocupados.

Descrita en la página oficial de Super shore como: «Compite a nivel regional y nacional en Italia en equitación, demostrando así su gran pasión por los caballos y por los animales en general. Ser la hija del empresario Tonino Lamborghini le ha supuesto tener una vida rodeada de lujos, adrenalina y emociones. Aunque por su consanguinidad es heredera de la exclusiva marca de coches, es demasiado pronto para dedicarse a la empresa familiar».