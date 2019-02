Elena Tablada planta cara a David Bisbal tras la demanda La ex del cantante responde a las acciones judiciales en las páginas de la revista «Corazón»

David Bisbal y Elena Tablada no podían imaginar que, ocho años después de su separación amistosa, acabarían en los tribunales por su hija en común: Ella. Las desavenencias en los últimos meses entre la expareja se hicieron más notables con la llegada a la vida del artista de Rosanna Zanetti, su actual mujer y futura madre de su segundo hijo. El detonante final llegó cuando la modelo subió una imagen a su cuenta de Instagram, en la que aparecía con la hija que tiene en común la expareja en la feria de Almería. Desde una cuenta vinculada con Tablada, recriminaron a la esposa del cantante que publicara una fotografía de la pequeña.

A partir de ese momento comenzó una guerra abierta que ha copado decenas de titulares. Tanto es así que el almeriense acudió la pasada semana al juzgado número 6 de Alcobendas para interponer una demanda contra su ex. El cantante pidió que se tomasen medidas legales para proteger la identidad de la menor, ya que la diseñadora la muestra constantemente en redes sociales, convirtiéndola en el foco mediático.

La respuesta de Elena Tablada a las acciones judiciales de su ex no se ha hecho esperar. La diseñadora está muy enfadada con David Bisbal y no entiende cómo ha sido capaz de hacer esto. Cree que su intención es coartar su libertad y evitar que publique imágenes de su día a día con su hija, así lo ha asegurado a la revista « Corazón».

Sin embargo no se piensa amilanar. Tablada está dispuesta a plantarle cara porque lo considera una «aberración». Además cuando pusieron fin a su relación no firmaron ningún acuerdo –ni siquiera verbal– en el que se impidiera a las partes compartir imágenes y vídeos en las redes sociales con su hija.