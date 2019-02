El golpe definitivo: David Bisbal demanda a su ex, Elena Tablada Tan solo un año después de su separación «amistosa» comenzaron a saltar los primeros enfrentamientos

En 2011 Elena Tablada y David Bisbal dejaron claro que lo suyo fue una separación amistosa, aunque tan solo un año después comenzaron a saltar los primeros enfrentamientos. El motivo: su hija Ella.

Sin embargo, y a pesar de sus diferencias, la verdadera guerra entre la expareja comenzó el pasado verano cuando Rosanna Zanetti, actual mujer del cantante, subía a su perfil de Instagram una fotografía con Ella en la feria de Almería. La actriz venezolana y la pequeña lucían un vestido confeccionado con la misma tela y desde una cuenta vinculada con Tablada, recriminaron a la esposa del cantante que vistiera a juego con la pequeña.

Elena Tablada no tardó en desmentir que ese comentario lo había escrito ella: «Mi relación con David Bisbal es insostenible a raíz de esa fotografía. Yo nunca había tenido una relación así con el padre de mi hija», lamentó Elena ante Toñi Moreno en «Viva la Vida». Tablada aclaró que ella no tenía nada que ver con el mensaje, que fue escrito «por una persona de mi equipo que se equivocó con su cuenta personal. Me hizo un poco una faena».

A partir de ese momento comenzó una guerra abierta que ha protagonizado decenas de titulares con reproches en los últimos meses. Tanto es así que el almeriense ha acudido esta pasada semana al juzgado número 6 de Alcobendas para interponer una demanda contra su ex. El cantante pide que se tomen medidas legales para proteger la identidad de la menor, ya que la diseñadora la muestra constantemente en redes sociales convirtiéndola en el foco mediático.

Habrá que esperar a ver cómo responde Tablada después de este nuevo ataque de su ex.