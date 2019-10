El duro ataque de Ana Rosa Quintana a Rocío Carrasco La presentadroa de televisión ha cuestionado el papel como madre de la hija de Rocío Jurado

Desde que la guerra de Rocío Carrasco con Antonio David Flores se ha reavivado y se ha convertido en la comidilla de todas las tertulias de televisión tras la participación del ex guardia civil en el programa de Telecinco de «GH VIP», Ana Rosa Quintana se ha intentado mantener al margen sin dar su opinión sobre el tema. Sin embargo esta semana, la presentadora de televisión ha estallado y ha dado su parecer sobre la hija de la más grande.

Lo que menos entiende de su batalla es la relación o, mejor dicho, la ausencia de ella, que mantiene Rocío Carrasco con sus hijos: Rocío y David Flores. Ana Rosa Quintana no se explica cómo una madre puede no tener ningún vínculo con sus pequeños y así lo ha hecho saber en su programa televisivo. Según contaban en el plató del espacio, un buen día Rocío Carrasco no pudo ir a recoger a su hijo David al colegio y tuvo que hacerlo su padre. La respuesta de la hija de Rocío Jurado fue demandar al ex guardia civil por sustracción de menores y desde este momento. La explicación era asegurar que no le había devuelto a tiempo al menor, aunque la parte contraria asegura que su madre se desentendió de su hijo. Como siempre cada parte implicada tiene su propia versión.

Un hecho que ha enfurecido a Ana Rosa Quintana, pues asegura no entender nada de la polémica. «Yo me siento en una sillita delante de la puerta para ver cómo sale mi hijo», explica sobre la relación que Rocío Carrasco con sus hijos. A la presentadora de televisión aún así lo que le llama la atención es que esos jóvenes no estén con su madre: «Hemos visto a madres que se han recorrido medio mundo para reunirse con sus hijos. Lo que llama la atención es que esos hijos no estén con su madre y que esa madre no haya tomado la decisión de cruzar nadando el Canal de la Mancha si hace falta».

Olga Moreno, Antonio David Flores y sus dos hijos: Rocío y David Flores en una imagen de archivo - GTRES

Lo cierto es que Rocío Carrasco, tenga o no razón en su guerra contra Antonio David Flores, cuenta con pocos apoyos públicos. Sus grandes defensoras siempre han sido las Campos, pero no suelen hablar del tema porque la hija de Rocío Jurado no quiere.