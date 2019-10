La devota misionera mormona que se convirtió en estrella del porno Addie Andrews asegura que su familia ha aceptado su nuevo estilo de vida, aunque ningún miembro de su familia ha visto sus trabajos como modelo porno

Addie Andrews pasó de ser una modesta misionera de la iglesia mormona a ser una estrella del porno. La joven, de 30 años, ha sido nombrada «mascota del mes» por la revista «Penthouse», desde donde aseguran que, en muchos sentidos, su vida pasada y su profesión actual tienen mucho en común. «Me siento muy satisfecha cuando ayudo físicamente a las personas», dijo en una entrevista en la que habló sobre su vida pasada y la comparaba con la actual.

Esta modelo creció en un pequeño y modesto pueblo al noroeste del Pacífico con «poca libertad». Desde su infancia, sus padres le exigieron que fuera religiosa, aunque le permitieron elegir su propia iglesia. Cuando cumplió los 17 años, se unió a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. «La iglesia me acogió muy bien y querían portarse bien conmigo», aseguró.

Instagram

Durante la entrevista confesó que solo mantuvo relaciones sexuales una vez antes de aceptar el mormonismo, momento en el que se adhirió obedientemente a las normas de la iglesia, que estaban en contra el sexo antes del matrimonio. «El problema no es solo que se niegue el sexo prematrimonial, sino que lo convierten en un pecado muy grave y algo vergonzoso», explicó Andrews. «Cuanto más me metí en la religión, más me alejé de mi propia identidad».

Durante 18 meses estuvo como misionera y no volvió a mantener relaciones sexuales hasta los 26 años. «¡Estaba muy reprimida sexualmente!», y añadió: «Eres esencialmente una monja, dedicada a tu religión durante ese período de tiempo».

Instagram

No podía realizar actos impuros, tampoco ver películas con su familia los sábado e incluso se le negó ser la dama de honor en la boda de su hermano porque el vestido era «impropio» para los estándares mormones. Su prohibición para estar en la boda de su hermano hizo que Andrews reconsiderara su fe mormona. Además, también comenzaba a extrañar sus viejas pasiones como cantar, bailar y actuar.

En 2017 dejó de asistir a la iglesia. Al año siguiente, se mudó a California para convertirse en actriz, pero a pesar de tener una licenciatura de la Universidad Brigham Young, ni siquiera pudo encontrar trabajo como camarera, así que probó suerte como bailarina exótica. «Empecé a contactar con muchos agentes porno», confesó la joven que a día de hoy cuenta con más de 70.000 seguidores en su perfil de Instagram.

Asegura que su familia ha aceptado su nuevo estilo de vida: «Sabía que se sorprenderían un poco cuando les contara mi nuevo trabajo», aunque añade que ningún miembro de su familia ha visto sus trabajos como modelo porno. «Mi hermano me dijo: 'Nunca veré tu porno, pero pareces más feliz que nunca, así que apoyo tu decisión'».