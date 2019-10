Actualizado 26/10/2019 a las 15:13

«La resistencia» nos tiene acostumbrados a sorprendernos con muchas de las confesiones de sus invitados. Pero cuando la entrevistada es una actriz de cine para adultos, la temperatura se disparara desde el primer momento. Ejemplo de ello ha sido la entrevista que ha tenido esta semana con Apolonia Lapiedra, una de las intérpretes más aplaudidas en su género.

No es la primera vez que David Broncano se enfrenta a un entrevistado del porno, ya que en el pasado ya tuvo la oportunidad de hacer pasar por su sofá a Jordi, apodado como «El niño polla», cuya entrevista es la más vista del programa, superando a la del futbolista Gerard Piqué.

Para intentar superar el record de visualizaciones, David Broncano le propuso hacer un spin-off dentro de la propia «La resistencia». «Imagínate, para petarlo ya a tope, hacer una escena con Jordi y Piqué juntos», le comentó el presentador, con la intención de «reventar internet». Una idea que Apolonia Lapiedra aplaudió y sobre la que siguió aportando ideas: «Ellos y yo por ahí en medio», continuó la actriz porno.

Además, Apolonia Lapiedra se dispuso a narrar algunas anécdotas sobre sus producciones. «Rodé para Blacked y al último negro lo reventé yo», reveló. Este hecho levantó los aplausos del público de «La resistencia». David Broncano, sorprendido, le preguntó por la manera en la que lo logró, a lo que Lapiedra contestó sin ningún pudor. «Le hice "la batidora", que me la inventé yo. Me salió de forma espontánea», aseguró. «Cuando quieras que ya se corran, no te aguantan ni un minuto».

Pero, además, Apolonia Lapiedra se dispuso a contestar también, sin miramientos, a las dos preguntas clásicas del programa. Sobre la cantidad de dinero que figura en su cuenta corriente, aseguró acumular 20.000 euros en «La resistencia». De igual manera, quiso decir cuántas veces había mantenido relaciones sexuales durante el último mes. Lo que nadie se podía esperar era lo explícita de su respuesta.

«Entre mi pareja, que tengo relaciones sexuales en tríos, orgías, intercambios de pareja... he follado más en la intimidad que en el trabajo», reveló, dejando sin palabras al presentador. «Por lo tanto, ¿qué? ¿Cien?», le repreguntó Broncano, ofreciendo una cifra que había sido disparatada hasta para la conocida actriz porno. «No hombre, te has pasado. Ponle diez, más no», aseguró.