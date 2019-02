Derriban la teoría conspiratoria sobre la muerte de Diana de Gales Su turbulenta relación con Carlos de Inglaterra parecía no ser suficiente, tampoco las teorías que apuntaban a que su féretro estaba vacío y que sus restos habían sido incinerados. O la larga lista de amantes y la supuesta hija secreta

El 31 de agosto de 1997, el mundo se paró por un instante. Diana de Gales había fallecido en un accidente de coche junto a Dodi Al-Fayed mientras huían de unos fotógrafos en París. Una muerte que golpeó de lleno a los británicos, quienes perdían a su «princesa del pueblo».

La imagen de sus hijos, Guillermo y Harry de Inglaterra, caminando tras el ataúd de su madre fue una de las imágenes más duras que dejó su funeral. Fue la primera vez que Isabel II se encontró con el enfado de los ingleses por no volver inmediatamente al palacio de Buckingham y seguir con sus vacaciones en Balmoral. Un antes y un después que no ha cambiado una cosa: la fascinación por Lady Di.

Funeral de Diana de Gales - POOL

La princesa de Gales sigue siendo una de las personalidades más queridas y extrañadas. Y su fallecimiento no impidió que siguiera protagonizando titulares. Su turbulenta relación con Carlos de Inglaterra parecía no ser suficiente para los tabloides, tampoco las teorías que apuntaban a que su féretro estaba vacío y que sus restos habían sido incinerados. O la larga lista de amantes que todavía hoy sigue ampliándose o la supuesta hija secreta.

Esta semana se ha desbancado una de las principales teorías que rodeaban la misteriosa muerte de «la princesa del pueblo», que decía que Diana de Gales estaba embarazada cuando murió. Así lo ha asegurado un grupo de forenses, tirando por tierra la afirmación de Mohamed Al Fayed, padre del que era en aquel momento su novio: «No podía aceptar que un musulmán egipcio pudiera convertirse en el padrastro del futuro rey de Inglaterra».

La forense Angela Gallop explicó a través de su libro «When the dogs don’t bark: a forensic scientist’s search for the thruth», la investigación que se llevó a cabo tras el fatal accidente. En él, explica que el grupo de forenses analizaron la sangre de la Princesa Diana para comprobar si tenía las hormonas características de las mujeres embarazadas, además de comprobar si en aquel momento se encontraba bajo un tratamiento de pastillas anticonceptivas. «La mejor muestra para el análisis era la sangre que se había recuperado de la tapicería de su asiento en el Mercedes», explicó en su libro.

El estudio concluyó que Diana de Gales ni estaba embarazada ni tomaba pastillas anticonceptivas: «Al final, los resultados de todas estas pruebas fueron negativos. Lo que significa que es extremadamente probable que Diana no estuviera embarazada cuando murió, y que tampoco estaba tomando píldoras anticonceptivas».