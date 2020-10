La decisión de Ivonne Reyes meses después del drama que arruinó su boda La ex de Pepe Navarro emprende un nuevo camino vital tras el escándalo por la doble vida de su ex, el actor de telenovelas Gabriel Fernández

Ivonne Reyes (53 años) ha decidido dar un giro radical a su vida profesional ocho meses después de el escándalo que protagonizó junto a su entonces pareja, el actor de telenovelas Gabriel Fernández. Un episodio que llegó a las portadas de las revistas del corazón pero del que no se ha vuelto a saber absolutamente nada.

Todo ocurrió poco antes de que estallara la crisis del coronavirus, cuando la venezolana y su pareja planeaban darse el «sí, quiero» en una ceremonia civil que habría tenido lugar el 27 de febrero de este año. Pocos días antes de celebrarse el enlace, la revista «Semana» anunciaba en exclusiva que la pareja había cancelado su compromiso. En un inicio ya habían pospuesto la fecha por «motivos de salud de familiares de Gabriel».

Poco después se confirmó, sin embargo, que lo que realmente había pasado era que la pareja había puesto fin a su relación, una información que la propia modelo confirmó: «Aún estoy digiriendo que Gabriel me ha sido infiel, tenía una doble vida y obviamente he cancelado nuestra boda». Y añadió: «Estoy muy decepcionada, me siento engañada y utilizada». Y es que empezó a sospechar por unos mensajes en el teléfono de su ex, a quien le preguntaban qué hacía saliendo con ella y en los que otra mujer le insultaba: «Él me dijo, y mantiene, que es una fan loca».

Meses después de este sonado escándalo, que coincidió con la participación de su hijo Alejandro en el programa «Supervivientes», la exmiss presume de haber dado un giro a su vida y de tomar una decisión significativa para su futuro profesional. Reyes ha emprendido un nuevo proyecto, que en esta ocasión nada tiene que ver con la televisión. Según puede leerse en sus redes sociales, se ha convertido en coach emocional y está realizando un máster de coaching ontológico-social.

A través de unos talleres llamados «Tu puesta en escena en la vida», Ivonne Reyes ayuda a muchas personas a desenvolverse mejor frente al público, incluso delante de las cámaras de televisión. Ella misma lo ha contado a «Jaleos», explicando que el próximo mes se presentará al examen que, de resultar aprobado, la convertirá oficialmente en coach personal. Su objetivo, dice, es comenzar una gira por Miami (su lugar de residencia). Asegura también que esta es su nueva forma de vida y que ya ha rechazado algunas ofertas para trabajar en televisión.