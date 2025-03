El verdadero drama de Ivonne Reyes: lo que descubrió antes de cancelar su boda

Ivonne Reyes (52 años) anunció hace un mes su boda con el actor de telenovelas Gabriel Fernández , un enlace civil que habían previsto para el día 27 de febrero. Pero las cosas parecen no haber salido bien y, tan solo dos días antes de casarse, la revista «Semana» anunciaba en exclusiva que la pareja había cancelado su compromiso . En un inicio ya habían pospuesto la fecha por «motivos de salud de familiares de Gabriel».

Ahora se ha confirmado que lo que realmente ha pasado es que la pareja ha puesto fin a su relación, una información que facilitó su entorno más cercano y que ahora ha confirmado la propia modelo. «Aún estoy digiriendo que Gabriel me ha sido infiel, tenía una doble vida y obviamente he cancelado nuestra boda», ha confirmado sin tapujos a la revista citada. Cuenta que ha sido un duro golpe, pero que no ha querido contarlo antes para no eclipsar a su hijo: «No quería hablar de la ruptura para no quitar protagonismo a Alejandro en 'Supervivientes' ».

Reyes ha decidido ahora sincerarse y contarlo todo, a pesar de que, asegura, aún está «descolocada» y «digiriéndolo». «Estoy muy decepcionada, me siento engañada y utilizada», cuenta. Y es que empezó a sospechar por unos mensajes en el teléfono de su ex, a quien le preguntaban qué hacía saliendo con ella y en los que otra mujer le insultaba: «Él me dijo, y mantiene, que es una fan loca ».

Hubo también ciertos detalles a la hora de fijar la fecha de la boda que le hicieron sospechar, como el hecho de que él quisiera retrasar la celebración porque su «hermana estaba enferma», pero entonces el hijo de la empresaria no podría acudir, algo que le «chocó» mucho. La gota que colmó el vaso fueron unos emails que le envió la actual mujer del que ella consideraba como el hombre de su vida: «Me ha mandado la dirección en la que viven, fotos de la casa; me daba muchos detalles (...) Me ha mandado hasta capturas de nuestras llamadas ».

Ivonne y Gabriel hablaron por última vez hace tan solo unos días, cuando ella decidió romper el compromiso. «Ha sido un golpe muy duro», asegura, y no quiere volver a saber nada de él. Su expareja insiste en darle explicaciones pero ella sabe de primera mano que le contó a su mujer que estaba con ella «por trabajo» y que todo era un «reality».

Historia de amor

«Por amigos en común tuvimos un encuentro en una cena en Miami. Ahí empezó nuestro amor. Se alineó todo, el universo conspiró para un encuentro mágico», explicaba Fernández, más conocido como El Chamo Gabriel, a la citada publicación. Empezaron a pasar mucho tiempo juntos y hace unos siete meses oficializaron su relación. Fue el actor de telenovelas quien decidió dar el paso y pedirle que se casase con él .

