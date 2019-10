El cuarto marido de Ainhoa Arteta, otro de los debutantes en la Fiesta Nacional Matías Urrea ha acompañado este sábado a su mujer al Palacio Real después de que la soprano deleitase con su voz prodigiosa en el desfile

Jairo Alonso, la pareja de Isabel Diaz Ayuso, y la mujer de Santiago Abascal, Lidia Bedman, no han sido los únicos debutantes en la Fiesta Nacional. Ainhoa Arteta (55 años), que deleitó con su voz prodigiosa este sábado con el tema «La muerte no es el final», acudió acompañada a la recepción en el Palacio Real de marido, Matías Urrea.

El capitán de navío es el cuarto marido de la diva de la lírica, con el que se dio el «sí, quiero» el pasado 23 de junio. Ainhoa Arteta nunca ha cerrado las puertas al amor, pese a las desilusiones vividas con anteriores parejas. Pasó por el altar por primera vez con su amor de juventud cuando apenas tenía 24 años.

Arteta y Croft

Años después conoció al barítono estadounidense Dwayne Croft, con el selló su amor en 1998 en una ceremonia en el Ayuntamiento de Nueva York oficiada por el entonces alcalde Rudolph Giuliani. Formaron una de las parejas más exitosas de la lírica y con él tuvo a su primera hija: Sarah. Pese a la pareja perfecta que parecían que era, las cosas no salieron bien. El divorció –que se oficializó en 2003– terminó afectando emocionalmente Ainhoa Arteta.

Dejó por un tiempo los escenarios para trasladarse a descansar a su casa de San Sebastián. Tuvo que pasar una década para que la soprano Ainhoa Arteta se decidiese a volver a pasar por el altar con el jinete Jesús Garmendia, pese a que comenzó su noviazgo en 2005. En 2010, tuvieron a su único hijo juntos: Íker. La boda fue secreta.

Jesús Garmendia y Ainhoa Arteta - GTRES

La separación de Garmendia en 2016 no hizo que, esta vez, Ainhoa Arteta dejase los escenarios, sino más bien todo lo contrario. Continuó con su intensa agenda de conciertos. No tardó en encontrar de nuevo el amor en brazos Matías Urrea. Y es que los que la conocen dicen de ella que es una romántica empedernida, incluso ella misma lo dijo alguna vez: «Soy tremendamente romántica. La vida sin amor no es posible. Si falta, entonces pasan cosas horribles».