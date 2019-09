Cristiano Ronaldo: «No hay gol que supere el sexo con Georgina» Ocurrió durante la grabación de una entrevista con el presentador estelar Piers Morgan, que la cadena ITV emitió este martes 17 de septiembre por la noche

Las imágenes de Cristiano Ronaldo llorando en un plató de la televisión británica están causando sensación en Portugal. Ocurrió durante la grabación de una entrevista con el presentador estelar Piers Morgan, que la cadena ITV emitió este martes 17 de septiembre por la noche.

Al exdelantero del Real Madrid le dieron una sorpresa: mostrarle un vídeo con imágenes de su padre, José Dinis Aveiro, fallecido hace 14 años por complicaciones relacionadas con su alcoholismo. El equipo del programa consiguió su objetivo de emocionar al cinco veces ganador del Balón de Oro, pero el hecho de que el jugador portugués nunca hubiera visto antes ese vídeo le dejó literalmente acongojado y sin palabras.

Aunque también trataron otros temas como la relación con su actual pareja, Georgina Rodríguez, de quien señaló: «Sí, claro, que nos vamos a casar, pero no ahora. Es el sueño de mi madre. Por eso un día lo haremos. ¿Por qué no?».

Ante la pregunta del presentador de si se quedaba con las relaciones sexuales con la modelo o con el espectacular gol que marcó a la Juventus cuando vestía del Real Madrid. « No hay gol que supere el sexo con Georgina. No, no con mi Geo, ¡no!», contestó alegre el futbolista. «Traté de marcar este gol durante muchos años. Había marcado 700 goles importantes, pero no había hecho esto. Pensé: 'Finalmente, había marcado una chilena con un hermoso salto», añadió.