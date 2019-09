La mujer que daba de cenar gratis a Cristiano Ronaldo: «Era el más tímido» Paula Leço trabajaba en una hamburguesería a la que la estrella del fútbol iba y pedía las sobras

La entrevista de la cadena británica ITV a Cristiano Ronaldo esta semana, ha servido para conocer más detalles sobre los orígenes humildes del astro del fútbol. El exjugador del Real Madrid confesó haber atravesado momentos difíciles cuando era solo un adolescente, en 1997, y vivía en Lisboa, mientras su familia permanecía en Funchal. Pasaba hambre y salía con algunos compañeros por las noches para ver si conseguían algo para comer en una conocida hamburguesería de la capital portuguesa… y sin pagar. El goleador de la Juventus mencionó entonces a una señora llamada Edna, que les daba las hamburguesas y las patatas fritas que les habían sobrado. Así, Cristiano lograba cenar muchas veces. Con Edna había otras dos mujeres, pero al futbolista no le vinieron a la mente sus nombres. «Ojalá pudiese localizar a esas mujeres para invitarlas a comer en mi casa de Turín o en Lisboa y expresarles mi agradecimiento. Nunca olvidaré lo que hicieron por mí entonces», dijo CR7 durante la entrevista.

Pues bien, una de esas mujeres ha sido localizada por Radio Renascença. Se llama Paula Leço y ha recordado que CR7 y sus amigos se dejaban caer por el restaurante «como quien no quiere la cosa» y que Ronaldo era el más tímido de todos. «Lo sigo encontrando gracioso. Ya se lo había contado a mi hijo, pero él no se lo creía; decía que no era posible que su madre le hubiera dado hamburguesas a Ronaldo. Mi marido sí lo sabía porque iba a buscarme muchas veces y lo vio», ha declarado Leço, que ya no trabaja en esta famosa cadena de hamburguesas. «Es divertido volver atrás en el tiempo. Demuestra la humildad de él. En cuanto a esa cena, aceptaré seguro. Lo primero será darle las gracias y después, en la mesa, ya habrá tiempo de recordar todo aquello», concluyó.

Otro sueño cumplido

La hamburguesería también ha comentado que su equipo gerente está encantado de formar parte de la infancia de Cristiano Ronaldo y que están en contacto con su entorno para ayudarle a concretar su sueño de invitar a cenar a las exempleadas.La velada en el plató de Londres le deparó toda una sorpresa a Cristiano ya que le mostraron un vídeo con imágenes de su padre, José Dinis Aveiro, fallecido hace 14 años por complicaciones derivadas del alcoholismo. No pudo evitar entonces emocionarse y romper a llorar al pensar en aquel 6 de septiembre de 2005, cuando se apagó la vida de su padre.