Cristiano Ronaldo: «La imagen es una herramienta esencial para tener éxito» El futbolista abrirá el próximo el 18 de marzo una clínica de trasplante capilar en Madrid

Teresa de la Cierva @tdelacierva MADRID Actualizado: 10/03/2019 01:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Cristiano Ronaldo se atreve con el trasplante capilar

Cristiano Ronaldo abre el próximo 18 de marzo una clínica de trasplante capilar en Madrid. «Es la ciudad que marcó mi vida para siempre desde un punto de vista profesional y afectivo. He desarrollado allí una parte importante de mi carrera y también es donde he formado mi familia», cuenta en exclusiva para ABC. El exjugador madridista se ha convertido en accionista al 50% de Insparya, el grupo medico clínico número uno en Portugal, con 10 años de vida y mas de 35.000 trasplantes realizados, como los del actor Pedro Carvalho o el presentador Jorge Gabriel, entre otros muchos rostros conocidos del país vecino. «Me gusta apostar por proyectos emprendedores con características sólidas para difundir por el mundo lo mejor que tenemos en Portugal», presume el jugador luso. «Además del fútbol, me apasionan la salud, la tecnología y la investigación, y son áreas en las que tenía ganas de invertir».

Nos explica que ha apostado por abrir este centro en la ciudad que le acogió durante casi una década por el cariño que le tiene y recibió («echo de menos a los madrileños», confiesa), pero también porque España es el segundo país del mundo en el que más personas sufren alopecia, un problema reconocido como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud, y que afecta a mas del 50% de los hombres y cerca del 30% de las mujeres en todo el mundo. ¿Mujeres? «Sí, hay muchas con complicaciones capilares serias –las actrices Alda Gomes y Rita Pereira han reconocido en los medios que se tratan en Saúde Viável– y esa es una de las razones por la que Georgina (Rodríguez) ha querido implicarse en este proyecto».

Su actual pareja estará al frente de la administración de la clínica «porque es muy activa y emprendedora. Le gusta trabajar y este tema por una parte le preocupa, y por otra le motiva, de ahí que desee estar comprometida».

La clínica madrileña, ubicada en la calle Joaquín Costa 26, tiene una superficie de 2.500 metros cuadrados, cuenta con 150 profesionales, tendrá una capacidad para realizar 18 trasplantes diarios y detalles como un saloncito en todos los quirófanos para que los pacientes puedan comer tranquilamente durante un descanso (la intervención de 4.000 unidades foliculares dura seis horas).

El delantero de la Juventus afirma que con este proyecto busca contribuir a mejorar la autoestima de muchos hombres y mujeres que sufren por la falta de cabello y a su vez promover el empleo, invertir en soluciones tecnológicas de última generación. «Al igual que en el fútbol, también aquí voy a poner todo mi empeño y dedicación para que este proyecto sea el mejor del mundo en este terreno».

Y no van mal encaminados. En el área de la biología están realizando trabajos de investigación con la Universidad de Oporto para intentar multiplicar las unidades foliculares a través de células madre, con el objetivo de lograr que, personas que no cuentan con un área donante para un implante capilar, puedan resolver su calvicie con este sistema. Apuestan también por la responsabilidad social procurando que los tratamientos estén al alcance de una gran parte de las personas que sufren esta enfermedad, y el precio de sus trasplantes parte de los 4.000 euros.

El capitán de la selección portuguesa es también la imagen internacional de estos centros, y asegura que se cuida el pelo en ellos. «Tanto mi familia como yo somos fieles al lema de ‘más vale prevenir que curar’, y por eso nos hemos puesto en sus manos. Mantener una buena salud capilar es la mejor recomendación que uno puede dar y seguir, y en Saúde Viável no solo hacemos injertos, también tenemos las mejores soluciones para quién padece de caída de cabello y para quien quiera simplemente mejorar el estado de su melena».

¿Se sometería usted a un implante en su clínica, como han reconocido sus compañeros de profesión como el ex guardameta Vitor Baía, el delantero Tiago Caoeiro o el ex jugador del Atlético de Madrid Simão Sabrosa? «Cuando sienta esa necesidad, claro que lo haré. ¡La imagen es una herramienta esencial para tener éxito! ¡Para mí, es fundamental! – exclama- y por eso hago ejercicio físico y procuro comer bien, que lo más importante es cuidar nuestro cuerpo a la vez que nuestra salud». Admite también que se cuida mucho el pelo y la piel, «siempre con productos libres de sustancias químicas», pero no conseguimos que confesara si se ha puesto botox o carillas en los dientes, ni si se operó de la nariz hace unos años, o si tiene en su casa instaladas una cabina de crioterapia y una maquina de Indiba, como se ha publicado. Pero apostamos que si se trasplanta pelo, lo clamará a los cuatro vientos.