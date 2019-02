Cristiano Ronaldo se atreve con el trasplante capilar El jugador de la Juventus ha decidido expandir su negocio para poner fin a la calvicie

Reside en Turin desde el pasado verano, pero sabe que España (y Madrid) tiene muchas ventajas a la hora de hacer negocios e invertir. Conoce muy bien la ciudad y, para él, es una extensión de su Portugal natal. Por eso, Cristiano Ronaldo no ha dudado en elegir Madrid como la ciudad donde clavar otra pica de su nuevo negocio junto a su socio Paulo Ramos. Así, el grupo Insparya, especializado en trasplantes capilares, ha abierto su primer centro en España.

Y es que, después de Chequia, España es el segundo país de Europa con mayor índice de calvicie. Por eso es un filón para el nuevo negocio de CR7, propietario del grupo al 50 por ciento junto a Paulo Ramos. «Como sabéis, me gusta apostar por proyectos emprendedores con características sólidas, para difundir por el mundo lo mejor que tenemos en Portugal», contaba Ronaldo en un comunicado, quien también será imágen de de este grupo médico clínico, número uno en Portugal. «Además del fútbol, me apasionan la salud, la tecnología y la investigación, y son áreas en las que quería invertir. He querido que la primera clínica de la expansión internacional esté ubicada en Madrid, ciudad en la que he vivido muchos años», añadió el frubolista. La clínica de implantes abrirá sus puertas el próximo 18 de marzo en el número 26 de la calle Joaquín Costa y podrá realizar 18 trasplantes capilares diarios.

La llegada del grupo Insparya a Madrid se produce tras la salida del jugador del Real Madrid, después de nueve años siendo el astro del club blanco. En Turín ha empezado de cero: con un club de fútbol nuevo al que adaptarse y una familia que asentar. Ahora, lo único que vinculará a Ronaldo con la capital serán sus negocios.