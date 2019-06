Se aviva la guerra entre Miki Nadal y su exsuegra Tras su divorcio, los desencuentros entre el humorista y la madre de su exmujer van en aumento

Desde que saliera a la luz la noticia sobre la condena de Miki Nadal por delito de vejaciones a su exmujer, Carola Escámez, el cómico ha visto cómo su vida ha cambiado radicalmente. El colaborador de «Zapeando» lleva días sin aparecer en televisión. Además está teniendo que lidiar con los ataques que su exsuegra, Carmen Escámez, le está enviando a través de sus redes sociales.

Lejos de llevar un proceso de divorcio cordial, esto no ha hecho más que empeorar la situación. Por el momento se sabe que el humorista ha recurrido a la sentencia por un delito leve de vejaciones a su exmujer. Sin embargo, al no haberse pronunciado públicamente no se conocen más detalles de la complicada situación sentimental que está atravesando.

Ahora que la relación no está bien entre Carola y Miki Nadal, Carmen Escámez ha aprovechado para arremeter y humillar a su exyerno a través de sus perfil de Instagram. La semana pasada, haciendo referencia a su ausencia en los medios de comunicación publicó lo siguiente: «Qué gracioso estaba hoy en Zapeando Miki Nadal. Ay no... que ya no está en la tele».

Parece que la relación de Carmen con su hija ha vuelto a la normalidad. De hecho, tanto es así que se ha encargado de publicar en sus «stories» un texto de apoyo a sus hijos: «No le quitaré a mis hijos el privilegio de pelear sus propias batallas, pero si necesitan refuerzos, aquí estaré lista para entrar en acción». Todo parece indicar que con este mensaje, Escámez también ha aprovechado la situación para arremeter de nuevo contra el colaborador de televisión.

La mala relación de Miki Nadal con su exsuegra viene de lejos, pues el pasado año 2018 se tuvo constancia de que Carmen Escámez denunció al entonces matrimonio por no dejarle ver a su nieta, un aspecto con el que la justicia se puso de su parte perimitiendo que pudiese ver a la pequeña siempre que le correspondiese.