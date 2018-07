Candice Swanepoel, criticada por su figura postparto

El ángel de Victoria's Secret Candice Swanepoel está cansada de recibir comentarios sobre su cuerpo. Hace poco menos de un mes que fue madre de su segundo hijo, Ariel, por lo que aún no debería estar completamente recuperada. La supermodelo fue criticada al compartir una serie de imágenes en la que se le veía más hinchada de lo normal.

Candice Swanepoel shows off her post partum body after adressing comments from haters. pic.twitter.com/eNU9e9pgxm