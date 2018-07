1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Señalada por no ser madre Cristina Pedroche - Gtres Cristina Pedroche, cansada de las constantes críticas por no convertirse en madre, estalló a través de su perfil de Instagram. «No, no creo que esté en una época buenísima para ser madre. No, no creo que al final se me “pase el arroz”. No, no creo que vaya a sentirme más completa por tener un bebé. No, aunque me casara hace casi dos años no tengo por qué ser madre todavía. No, no quiero ser madre por ahora y quizás tampoco en el futuro», expresó Pedroche en su cuenta de Instagram junto a la imagen del hijo de una amiga suya. Los interminables comentarios presionándola por no tener aún hijos acabaron con la paciencia de la colaboradora, que en más de una ocasión ha tenido que hacer frente a este asunto. «De verdad, dejemos que cada mujer haga lo que quiera con su vida y no presionemos. La maternidad es una opción que cada mujer debe poder elegir libremente», sentenciaba la colaboradora.

Programas «basura» Cristina Pedroche - Gtres El nuevo espacio conducido por Cristina Pedroche para el prime time no tuvo un gran estreno. El programa acaparó numerosas críticas en redes sociales, lugar donde el público cuestionó el formato de «Top 50 Humor». Ni el repaso por las mejores imitaciones de la televisión, ni los invitados convencieron a unos espectadores muy críticos que no dudaron en sacar su artillería pesada contra la nueva apuesta de Atresmedia. Además, Cristina Pedroche también se situó en el foco de las críticas de algunos al no entender su función dentro del programa. Ni el sensual vestido, de Iván Campaña, que escogió para el gran estreno, ayudó a la presentadora.

Machismo Cristina Pedroche - Gtres Con motivo de la promoción de la película «Sin rodeos», un film dirigido por Santiago Segura, la estrella concedió una entrevista con la revista «Glamour» donde hablaba abiertamente sobre temas tan controvertidos como el machismo. «Seguimos viviendo en una sociedad cerrada y machista y está muy bien que nosotros hagamos una película hablando de la discriminación de la mujer a partir de los 40 años, pero necesitamos más cosas. Como, por ejemplo, que cuando le pregunten al presidente del Gobierno qué hacer para que una empresa pague lo mismo a un hombre que a una mujer y diga, 'bah, en eso no nos vamos a meter». «Una vez dije en una entrevista: 'Ni feminismo ni machismo'. Y la periodista fue incapaz de decirme, oye, Cris, lo que estás diciendo no tiene sentido, el feminismo ya es igualdad. Porque encima era una periodista mujer, y, aunque sea por sororidad... cogió y tituló así, ni machismo ni feminismo, para fastidiarme. Si las mujeres no nos ayudamos entre nosotras, ¡estamos apañadas!; por eso cuando a Paula Echevarría le pasó algo parecido con unas declaraciones que hizo, yo le dije: 'Paula, se entiende perfectamente que apoyas el feminismo, pero feminismo no es lo contrario de machismo'».

Brecha salarial Cristina Pedroche - Gtres Cristina Pedroche a través del programa en el que participa «Zapeando» sobre la diferencia de salarios con un curioso, y polémico, juego de palabras que no tardó en ser criticado desde las redes sociales. Frank Blanco introdujo en «Zapeando» el accidente que el jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo había sufrido en su último encuentro liguero, cuando el portugués tuvo que ser atendido después de sufrir una brecha en la cara. «La brecha más famosa del mundo que, por desgracia, no es la brecha salarial por género. Cristiano Ronaldo y la curiosa escena que protagonizó este domingo cuando después de hacerse un corte en la cara, en el partido del Madrid contra el Dépor, utilizó el móvil del médico para ver el alcance de su herida», bromeó Pedroche. Las redes sociales no tardaron en tachar el comentario de la televisiva de oportunista, reprochándole que los sueldos en televisión son elevados y que no está bien que denuncie una situación que ella no padece.

Redes sociales Cristina Pedroche con Pablo Motos - Gtres «Volvamos al contacto humano», suplicaba Pedroche durante una visita a «El Hormiguero». Mientras, Pablo Motos hablaba las palabras en las que un ejecutivo de Facebook aseguraba que «(las redes sociales) están destrozando las relaciones humanos» o recordaba que un youtuber casi se mata por meter la cabeza en microondas. «Lo primero que pienses es que son gilipollas, pero no. Son jóvenes peleándose por unos 'likes'», decía Motos. La presión de las redes sociales la ha sufrido Cristina Pedroche. «Puede ser muy duro», apuntaba. «Es muy fácil ponerse la máscara y hablar por hablar». La presentadora, que cuenta con 1,6 millones de seguidores en Instagram, asegura que su secreto es: «Intento mostrarme tal como soy». Una actitud con ella que no parece molestarle. «Las críticas se llevan bien porque tampoco hago mucho caso, hago caso solo a las de verdad, a las críticas de gente que me conoce pero tampoco hay que volverse loco con lo que leemos en las redes sociales», ha declarado en varias ocasiones.

Nochevieja Cristina Pedroche Un Año Nuevo sin polémica por el vestido de Cristina Pedroche, no es un Año Nuevo de verdad. La presentadora repitió este 2017 por tercer año consecutivo como presentadora de la gran noche de fin de año. El look de la presentadora no solo despertó todo tipo de habladurías en las redes sociales, como viene siendo habitual. La popular colaboradora ha vuelto a llevarse gran número de las miradas en nochevieja gracias a su atrevido look. La presentadora es una maestra en generar expectación en cuanto a look de campanadas se refiere. En los tres últimos años, su estilismo ha sido lo más comentado en la salida y entrada del nuevo año. No hay nada como reivindicar el feminismo y luego instrumentalizar tu cuerpo para ser la noticia del día siguiente. Egocéntrica, vanidosa, creída, incoherente, sobrevalorada #Pedroche — Daniel Carretero (@dangarcar) 31 de diciembre de 2017 Tras los tres años anteriores dejando boquiabierta a media España con sus peculiares vestidos que dejaban poco (o nada) a la imaginación, Cristina Pedroche volvió a lucir uno de sus modelitos para despedir el año presentando las Campanadas. Para cerrar 2017, la colaboradora eligió un modelito de Pronovias con transparencias. La historia de Pedroche y sus vestidos de Nochevieja comenzó hace cuatro años, en La Sexta. En aquella ocasión, junto a Frank Blanco, optó por un vestido negro de transparencias que sorprendió a todos. En aquella ocasión con más razón que ninguna, ya que era la primera vez que lucía ese tipo de modelitos. Ya se puede apostar en Bwin por a falta de cuántos minutos para las 12 se queda en pelotas Cristina Pedroche. — Espárrago (@ataca_2) 31 de diciembre de 2017 Hubo críticas de todos los colores, pero la televisión vio un filón en ella para ese 31 de diciembre y al año siguiente volvió a contar con ella, en esa ocasión junto a Carlos Sobera en Antena 3. Del negro pasó al blanco, pero dejaba a la imaginación lo mismo que el año anterior: poco o nada. Al tercer año eligió una combinación de negro y estrellitas blancas para despedir el año, junto al chef Alberto Chicote, el mismo que le acompañó para decir adiós a 2017. Habla de machismo y violencia de género pero Cristina Pedroche se disfraza de furcia y no pasa nada #CampanadasA3 — Cid Troleador (@cidtroleador) 31 de diciembre de 2017

Feminismo Cristina Pedroche Cristina Pedroche se define como «superfeminista» porque defiende la libertad de la mujer para ponerse lo que quiera. La presentadora aprovechó la antención que despertaba su vestido en Nochevieja para reivindicar que 2018 fuera un año en el que nos unamos aún más para luchar contra la lacra que supone la violencia machista. «Voy a pedirle a 2018 algo que no es típico en las Campanadas», empezaba Pedroche. «Me gustaría que fuera el año de la tolerancia cero contra la violencia de género. Que el 2018 sea el año del fin de las violaciones y del acoso verbal o sexual. Que este año en el que entramos por fin quede claro que ‘no es no’ y que nos queremos vivas», dijo pocos minutos antes de que acabase el 2018. Un discurso especialmente pertinente en un año en el que más de cuarenta mujeres fueron ido asesinadas a manos de sus parejas en España, donde se vivió el mediático juicio a La Manada por agresión y Hollywood se levantó contra el acoso. «También pido de todo corazón que en el 2018 se acabe el juicio sobre nuestro cuerpo. No solo nos duelen los golpes. Valemos muchísimo y nos merecemos todo el respeto», concluyó Pedroche.

«Recatada» Gtres Cristina Pedroche siempre ha asegurado sentirse harta de que le juzguen por todos los modelos que se pone. Sin embargo en alguna ocasión se le ha criticado precisamente por todo lo contrario, es decir, por no lucir un vestido sexy. Así ocurrió el pasado mes de noviembre cuando la presentadora se presentó a la gala de de la marca GHD, donde presentó una plancha para el pelo, con un vestido de color rosa palo, de manga corta y sin escote. Una prenda poco provocativa al parecer para algunos.

Mujer objeto Cristina Pedroche La polémica por las azafatas de la MotoGP también salpicó a Cristina Pedroche pues muchos criticaron que La Sexta informaase de esta «cofisicación de la mujer» cuando pensaban que hacen lo mismo con la presentadora durante las campanadas de Año Nuevo. «Los que despelotan a la Pedroche para dar las campanadas, haciendo campaña para que quiten a las azafatas del GP de Jerez... #ESTAPASANDO», escribía un internauta. Ante estos comentarios, la mujer de David Muñoz decidió responder una vez más en su blog: «Yo de verdad que no entiendo por qué siempre tengo que ser el centro de todas las polémicas. De verdad que no las busco, yo sólo quiero ser feliz, sin meterme con nadie y vivo ajena a todos los malos comentarios. Pero una vez más me siento atacada y alucino porque cómo a día de hoy, 9 de mayo, ¡¡¡se sigue hablando de mis vestidos de Nochevieja y de si enseño o no!!! ¿Pero esto está pasando? ¿En serio?». Una defensa de su libertad que no terminaba con esas palabras. «Por favor basta ya de tonterías. Elijo mi ropa de igual manera que elijo cómo vivir mi vida. Y ya acepto las críticas en diciembre o enero, ¿¿¿pero ya en mayo también??????? Y os voy a decir una última cosa, de corazón, que supongo que es lo que molesta a mis detractores me resbala. Lo siento, de verdad, soy muy feliz y hago lo que me da la gana y visto como me apetece. Y también de nuevo, lo siento pero este año me volveré a poner lo que quiera», finalizaba.

Verano Cristina Pedroche Sin duda el verano es la temporada preferida para que las famosas aprovechen para lucir su cuerpo en increíbles bikinis y bañadores en la playa y hasta posan desnudas, desafiando así la censura de Instagram. Cristina Pedroche no dudó en unirse a esta nueva moda que publicó una imagen en la que luce tipazo en la terraza de casa con un mini bikini precioso mientras se relajaba leyendo un libro al sol. Los lunes al ☀️ Una publicación compartida de cristipedroche (@cristipedroche) el 10 Jul, 2017 a las 2:07 PDT Sin embargo las redes, que arden con cada imagen que muestra el increíble cuerpo delgado acusándolas de imágenes poco saludables, no dudaron en criticar a la presentadora y la influencia que ejerce sobre los adolescentes. Pese a las críticas, Pedroche hizo oídos sordos y siguió siendo tal y como es, subiendo imágenes en las que derrochaba estilo y sensualidad, orgullosa de su cuerpo y pasando de los comentarios del resto.

Fútbol Cristina Pedroche - Gtres Es habitual que la mujer de David Muñoz conteste a sus «haters» sin pudor alguno, aunque siempre de forma educada. Una de las más recordadas fue a raíz de su faceta futbolística, cuando uno de sus seguidores que la criticaba por su falta de apoyo al Rayo Vallecano tras una fotografía que publicó la presentadora. «En primera y para montarte tu papelón en televisión, en segunda ya para qué ir la estadio y seguir al equipo, ¿no? Qué asco que lo utilices al igual que el barrio para ganar dinero a costa de ello», escribía el usuario de la red social. Cristina Pedroche no dudó en contestarle: «Claro, gano muchísimo dinero diciendo que soy de Vallecas y del Rayo», respondió, al tiempo que añadía que «menos mal que hay mucha gente maravillosa». A pesar de las críticas, la mujer de David Muñoz sale airosa de todas y sabe defenderse con soltura. Además tiene un buen nutrido grupo de seguidores que la apoyan constantemente. «Este año volvéis a primera» y «me encanta como eres. Simpática, divertida, sincera y sin miedo a nada, al igual que toda la plantilla del Rayo. Fuertes y siempre para adelante, sn dejar que nadie ni nada los pueda abatir» son algunos de los comentarios que llenan de fuerza a Pedroche.