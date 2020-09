Brad Pitt y Angelina Jolie, historia de un amor y divorcio infinito Cuatro años después de anunciar su ruptura, la expareja ha contratado a un juez privado para poder firmar un acuerdo

Nadie esperaba la separación de Angelina Jolie y de Brad Pitt en septiembre del 2016. Su relación, que hasta entonces suponía 12 años de amor idílico, llegó a su fin abruptamente, tras una discusión entre Maddox y Brad en su avión privado, volando de Nueva York a Los Ángeles. El enfrentamiento dividió a la familia y, hasta hoy, Pitt sigue sin mantener una comunicación fluida con su hijo mayor. El amor entre Jolie y Pitt comenzó de la misma forma que terminó; en circunstancias más que controvertidas. La pareja ha sido y es objeto de atención en todo el mundo, su popularidad es inmensa y, como sucede con todas las relaciones románticas de Brad, sus seguidores se enamoran tanto como él de sus mujeres. Le ocurrió con Gwyneth Paltrow, con Jennifer Aniston y, finalmente, con Angelina Jolie, tres actrices que sufrieron en sus carnes la admiración que Pitt provoca y se vieron relegadas a convertirse en la mujer de uno de los hombres más atractivos del planeta y con uno de los perfiles más altos del mundo. Pero a pesar de lo impactante que fue el comienzo de su relación, Angelina y Pitt guardaron silencio sobre su situación respetando el dolor de Jennifer Aniston, que continuaba casada con el actor.

Fue en 2004 cuando los actores «se enamoraron» mientras coprotagonizaban «Mr. & Mrs. Smith». En el momento de la filmación, Pitt estaba casado con Jennifer Aniston y Jolie había solicitado el divorcio de Billy Bob Thornton. En una entrevista del 2006, Jolie confirmó que comenzaron a desarrollar sentimientos el uno por el otro. «Entre nosotros surgió primero una amistad y, de repente, sucedió. En unos meses me di cuenta que nos habíamos enamorado y no podía esperar para ir a trabajar y verle. Fue hacia el final del rodaje, cuando hablamos de que, tal vez, lo nuestro podría significar algo más de lo que nos habíamos permitido creer. Aun así, tomamos muchas cosas en consideración». Después de meses de rumores, Pitt y Jolie admitieron su amor, por lo que Pitt y Aniston emitieron un comunicado sobre su separación, diciendo: «Para aquellos que siguen este tipo de cosas, nos separamos. Quisiera explicar que nuestra separación no es el resultado de ninguna de las especulaciones reportadas por los medios sensacionalistas». Poco después del anuncio inicial, «People» informó que Aniston solicitaba oficialmente el divorcio, citando «diferencias irreconciliables». Un mes después, «Us Weekly» publicó fotos de Pitt y Jolie con el hijo de Jolie, Maddox, en Kenia. En septiembre del 2005, Aniston describió su reacción a las fotos en una entrevista con «Vanity Fair»: «El mundo se sorprendió y yo me sorprendí». Ese mismo mes, «People» informó que Jolie adoptó a Zahara, de 6 meses, en Etiopía con Pitt a su lado, y menos de un año después de que finalizara el divorcio de Pitt y Aniston, se confirmó que Jolie y Pitt estaban esperando su primer bebe biológico.

La expareja, con sus hijos, en el año 2011 - GTRES

La pareja dio la bienvenida a seis hijos, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne, y finalmente se casaron en una ceremonia íntima en el 2014. Pero su unión solo duró un par de años. Jolie solicitó el divorcio en septiembre de 2016, citando diferencias irreconciliables y después de la pelea en el avión entre Brad y Maddox. Aparentemente, Pitt tenía problemas con el alcohol y había estado bebiendo cuando estalló una discusión entre él y Jolie, lo que provocó que Maddox interviniera. Cuando lo hizo, según los informes, Pitt se abalanzó sobre Maddox e hizo algún tipo de contacto físico con él. Tras el divorcio, el actor ingresó en un centro de rehabilitación.

La terrible experiencia condujo a una investigación de abuso infantil, de la que Pitt fue posteriormente absuelto, y provocó una ruptura con Maddox que, según las fuentes, continúa hasta hoy.

Acercamiento con sus hijos

Jolie habló sobre la razón por la que solicitó el divorcio del actor en una entrevista con la revista «Vogue» publicada el pasado 19 de junio. Aunque no especificó los detalles, señaló que lo hizo por el bien de sus hijos. «Me separé por el bienestar de mi familia y fue la decisión correcta. Sigo sanando heridas, igual que mis hijos. Algunos se han aprovechado de mi silencio y los niños ven mentiras sobre ellos en los medios, pero les recuerdo que conocen su propia verdad y su propia mente. De hecho, son seis jóvenes muy valientes, muy fuertes».

Mientras la pareja finaliza un divorcio que, 4 años después, sigue en el limbo, Pitt intenta por todos los medios acercarse a sus hijos y admitió a Interview que, aunque todavía tiene bastante temperamento, se ha vuelto más sentimental y ha aprendido a perdonarse a sí mismo por sus deficiencias pasadas. «Me estoy dando cuenta, como un acto real de perdón hacia mí mismo, que tomé decisiones de las que no estoy orgulloso, que valoro esos pasos en falso, porque me llevaron a algo de sabiduría, y hacia otro rumbo. No puedes tener uno sin el otro. Lo veo como algo que estoy rodeando con mis brazos en este momento de mi vida», explicó Pitt. No está claro si la ex pareja tiene algún tipo de relación ahora, pero parece que, al menos, están comprometidos con sus hijos y son los mejores padres que pueden ser. Juntos, han contratado un juez privado para mantener su divorcio lejos de los medios y, aunque ya no están juntos, durante 12 años hicieron historia como una de las parejas más icónicas de Hollywood.