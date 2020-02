Aurah Ruiz estalla contra Jesé Rodríguez: «No soy famosa gracias a él» La ex del futbolista vuelve a la carga en un vídeo en el que asegura sentirse «coaccionada» por el padre de su hijo

Hace algo más de un año Aurah Ruiz entró en la casa de Guadalix de la Sierra para participar en la sexta edición de «Gran Hermano Vip», concurso tras el que volvió a ganar gran presencia mediática. Fue entonces cuando comenzó a grabar vídeos para la plataforma Mtmad de Mediaset, en la que muchas famosas e «infuencers» graban vídeos hablando sobre los detalles más personales de su vida.

Aurah expuso entonces su situación familiar, el complicado estado de salud de su hijoNyan, confesó los retoques estéticos que se ha practicado e incluso se sinceró sobre su vida sexual. A su expareja y padre de su hijo, Jesé Rodríguez, intenta no mencionarle demasiado por las batallas judiciales en las que están enfrentados, pero, aunque no diga su nombre, se refiere a él y a su papel como padre constantemente.

Tras un tiempo alejada de la polémica y de la vida pública, la televisiva ha vuelto a estallar contra el futbolista, al tiempo que ha contado el motivo por el que los últimos meses no se ha sentido con la libertad de ser ella misma: «Desde hace unos meses, y creo que me lo están notando en los vídeos, no me siento la misma persona que era antes. No me siento totalmente feliz, aunque ya hace tiempo que no sé lo que es sentir la felicidad absoluta».

«No soy libre de hacer, decir o crear mi vida de la forma que yo considero correcta. Tampoco me siento libre porque tengo un nene, ni soy libre de hablar con ustedes como me gustaría. Me siento coaccionada», confiesa, echando parte de la culpa a su expareja, que no quiere que exponga al pequeño en las redes sociales: «Todo el mundo sabe quién es Nyan, porque al tener padres conocidos está expuesto a que se sepa quién es, pero yo no expongo a mi hijo para nada, ni lo utilizo para nada. Pero claro, si está dentro de mi vida y mi vida es trabajar aquí grabando para ustedes, pues saldrá, aunque tenga que pixelarle la cara porque el papá no me deje sacarlo públicamente, aunque yo considere que no estoy haciendo nada malo». Considera que tiene que estar «midiendo todo» y que no puede «contar su realidad» como a ella le gustaría.

Durante el vídeo, tampoco se ha olvidado de mandar un «recadito» a todos los que la critican y acusan de vivir del cuento y de Jesé Rodríguez. «Yo no soy famosa por el padre de mi hijo, porque yo antes ya había salido en la tele y era un personaje público. Tampoco entré en Gran Hermano por él. De hecho, todo lo contrario: me dijeron que no querían saber nada de esa persona», sentencia tajantemente.