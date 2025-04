Los tratamientos faciales y corporales que se pueden hacer en verano y los que hay que evitar

Tradicionalmente se ha considera el otoño y el invierno como los mejores momentos para realizarse muchos tratamientos estéticos . En verano la piel sufre mucho por el sol y las altas temperaturas que conllevan deshidratación . Sin embargo, los avances en la medicina estética permiten realizar durante los meses estivales un buen número de retoques teniendo en cuenta algunas precauciones.

La doctora Beatriz Estébanez, médico estético de Clínica Menorca , explica que «dependiendo del tipo de piel y de la edad, se pueden realizar multitud de tratamientos faciales en verano, siempre utilizando protección solar alta para proteger la zona, aunque en cada caso el médico indicará las pautas necesarias. Los tratamientos que no se deben realizar en verano son la eliminación de manchas, verrugas, nevus, arañas vasculares o rejuvenecimiento con láser . Caso diferente son los peelings . Actualmente los preparados vienen formulados para poder ser utilizados en cualquier época del año . Pero no todos. Depende de la formulación, la concentración de los activos, etc.»

La innovación tecnológica permite realizar algunos tratamientos para eliminar la grasa localizada o la celulitis durante el verano. Unsplash

La experta señala que incluso es posible realizar algunas cirugías , «el avance en las nuevas técnicas quirúrgicas beneficia la posibilidad de realizarse intervenciones estéticas siempre y cuando se sigan las indicaciones del cirujano ». Entre los tratamientos faciales que sí es posible realizarse durante los meses estivales destacan los dos más demandados: la toxina botulínica y los rellenos con ácido hilurónico , pero en cada caso los expertos recomiendan unas pautas de cuidados.

Toxina botulínica

El bótox , que sirve para corregir las arrugas de expresión del tercio superior del rostro (frente, entrecejo y patas de gallo) es uno de los tratamientos que se pueden realizar durante el verano. De hecho, según la doctora Mónica Ulecia Metz, directora de la Clínica Vitaluz y colaboradora de Galderma , «el tratamiento con toxina botulínica tipo A (como Azzalure® de Galderma) es idóneo para prevenir las arrugas más habituales en verano , las que se producen al gesticular, cuando molesta la luz del sol, y tendemos a entrecerrar los ojos y fruncir el ceño». La experta explica que «a diferencia de lo que ocurre con otros tratamientos, como una sesión de luz pulsada, que requieren unos días o semanas sin que dé el sol, la infiltración con toxina botulínica es un tratamiento en el que no está contraindicado broncearse . La exposición al sol envejece la piel, pero no interfiere con los resultados del tratamiento. Es recomendable evitar en lo posible el exceso de sol , usar una protección solar alta y no olvidar las gafas de sol y una buena visera. Gesticularemos menos y alargaremos los resultados del tratamiento. También es aconsejable evitar el calor intenso pues favorece la vasodilatación y puede provocar una difusión no deseada del producto».

El bótox es uno de los tratamientos que al no tener efectos secundarios se puede realizar durante el verano. DR

Infiltraciones con ácido hialurónico

Otro de los tratamientos estéticos que se pueden realizar en verano son los rellenos con ácido hialurónico. Este activo se ha convertido en la estrella de la medicina estética por su seguridad, eficacia y resultados naturales. Con los rellenos de ácido hialurónico se pueden tratar las arrugas en todo el rostro y el cuello , pero también la flacidez y la pérdida de volúmenes, las ojeras o los labios (hidratación, arrugas, aumento de volumen). La doctora Gema Pérez Sevilla , cirujana maxilofacial y experta en medicina estética facial, explica que «con los rellenos de ácido hialurónico hay que tener más cuidado porque es habitual que haya inflamación durante los 3-4 primeros días (en el bótox solo suele haber las primeras horas), y también hay más riesgo de que salgan moratones. No es aconsejable exponerse al sol hasta pasados 3-4 días para evitar que la temperatura de la piel suba, activando la inflamación. A partir del 4º día se podrían hacer exposiciones intermitentes , evitando que suba la temperatura de la piel. Además de proteger la zona con protección solar alta, en el caso de que hayan salido moratones, hay que cubrirlos para evitar que pueda quedar una marca por la acción de los rayos solares».

Los rellenos con ácido hialurónico son la estrella de la medicina estética para corregir arrugas, flacidez o mejorar los labios, y se pueden realizar durante el verano. Gtres

Sculpsure y CoolSculpting, para remodelar el cuerpo

En verano es posible someterse a tratamientos para eliminar la grasa localizada con tecnología de vanguardia como CoolSculpting o Sculpsure. Unsplash

En verano el cuerpo concentra gran parte de los cuidados. Cuando llega el momento de disfrutar de la playa y la piscina el objetivo es eliminar la celulitis y grasa localizada y combatir la flacidez . Lo recomendable es haber empezado la preparación en los meses previos a la época estival. Sin embargo, también es posible realizar algún tratamiento de medicina estética durante el verano. La doctora Beatriz Estébanez, médico estético de Clínica Menorca , comenta que «todo dependerá de los efectos secundarios que se producen y si la paciente está dispuesta a tenerlos. Por ejemplo, si se hace una liposucción, tendrá hematomas y deberá llevar una faja y ello es incompatible con la exposición solar. Lo mismo ocurre con la mesoterapia y carboxiterapia . Los pinchazos pueden dejar hematomas que hay que tapar hasta su completa desaparición para que no les dé el sol, esto puede durar hasta una semana, y teniendo en cuenta que se recomiendan normalmente 1-2 sesiones semanales, habría que estar dispuesto a no lucir la zona (piernas, glúteos, vientre, brazos, son las más habituales) durante prácticamente todo el verano». Sin embargo, sí hay tratamientos para remodelar el cuerpo que se pueden realizar en verano porque apenas tienen efectos secundarios, según la experta. Entre ellos cita dos: Sculpsure (un láser de diodo que penetra y calienta el tejido graso destruyéndolo, reduciendo la grasa localizada de 1,8 cm a las 6 semanas y hasta 3 cm a las 12 semanas) y CoolSculpting ( criolipólisis, una tecnología de enfriamiento que deshace la grasa de forma no invasiva ni dolorosa). La doctora explica que «basta con no tomar el sol el día del tratamiento y al siguiente».