Belleza Limpieza facial: el paso más importante para una piel sana y bonita Escoger el limpiador adecuado, según el tipo y las necesidades de la piel, es clave para una correcta higiene facial

Todos los expertos coinciden en que la limpieza es el primer paso esencial para cuidar la piel. Es un error pensar que, si no se usa maquillaje, se puede prescindir de esta rutina. También se equivoca quien opta por limpiar el rostro solo con agua, porque no consegue una limpieza adecuada. La contaminación, el sudor o los propios cosméticos se acumulan en la superficie del rostro. Si no se eliminan pueden aparecer puntos negros y otras impurezas. Además, las cremas que se apliquen no tendrán el mismo efecto, y la piel perderá su luminosidad.

¿Qué beneficios tiene limpiar correctamente la piel del rostro a diario?

Según Aura Serrás, directora de Is Clinial, «la limpieza de la piel es el primer paso dentro de la rutina de belleza y uno de los más importantes. Con ello no solo conseguimos retirar la suciedad acumulada, sino que la preparamos para aplicar después el resto de productos que serán los encargados de tratar la piel en profundidad».

Silvia Gascón, directora de formación de Skeyndor, añade «con la higiene, empieza el tratamiento. Los beneficios son múltiples, pero lo más importante es que podemos frenar incluso el envejecimiento. Cuando hablamos de limpieza, nos referimos a: detoxificar porque eliminamos toxinas; vitalizar, porque hacemos que las células trabajen mejor;limpiarpara favorecer la respiración celular y que los cosméticos puedan actuar correctamente en la piel. Yantipoluciónde todas las partículas contaminantes que llegan a la piel, y que generan radicales libre que debilitan nuestras células».

La limpieza facial debe realizarse dos veces al día, como el primer paso del ritual de cuidados. Por la mañana, es importante limpiar la piel con productos limpiadores para eliminar las toxinas que se acumulan por la noche, así como el exceso de sebo y los restos de los cosméticos aplicados la noche anterior. Limpiar el rostro solo con agua no elimina todos estos residuos. Por la noche, la higiene facial es necesaria para retirar el maquillaje, pero también la suciedad que se ha acumulado por la contaminación, el tabaco, los humos de la cocina, el sudor, los restos de las cremas y protectores solares.

Qué limpiador elegir

De la leche desmaquillante, el limpiador estrella hace años, hemos pasado a todo un universo de productos: aguas micelares, aceites desmaquillantes, bálsamos de limpieza, geles y jabones, espumas… Es importante elegir una textura y una fórmula que resulte cómoda y agradable, pero, sobre todo, que se adecúe al tipo de piel.

Para las pieles grasas y mixtas, la dermatóloga Rosa del Río, especialista en estética facial del Grupo Pedro Jaén, aconseja «productos con activos seborreguladores para modular la producción de grasa, así como exfoliantes que afinen la textura de la piel y la limpien en profundidad». Para las pieles secas, la doctora recomienda «aguas micelares y limpiadores en leche, sobre todo. Estas pieles necesitan productos con agentes hidratante, y, sobre todo, que no contengan alcohol ni activos astringentes». Para las pieles sensibles, la experta aconseja «productos Syndet, llamados jabón sin jabón, que son limpiadores formulados para pieles sensibles porque son más suaves y respetuosos con la barrera cutánea, y evitan que estas pieles queden tirantes o sufran rojeces e irritaciones».

Por otra parte, es importante elegir un producto específico para limpiar y desmaquillar los ojos y los labios. Según Silvia Gascón, directora de formación de Skeyndor, «la piel de estas dos zonas es mucho más fina y delicada, además de que tenemos la mucosa del ojo que no debemos agredir. Contamos que, con el maquillaje, estas dos zonas se llevan la peor parte, sombras, eyeliner, máscaras, perfiladores, etc… toda esta carga de producto, debe retirarse muy bien para favorecer su respiración y reparación. Así que necesitaremos un producto de retirado eficiente, que no agreda y que proteja».

Doble limpieza, el ritual asiático que recomiendan los expertos

En Corea y Japón, existe una tradición muy arraigada sobra la necesidad de cuidar la piel a diario para protegerla del envejecimiento. En estos países la limpieza facial se realiza en dos etapas: primero se aplicar un producto oleoso y en segundo lugar uno con base acuosa. Este ritual asiático es el que recomiendan dermatólogos, farmacéuticos y esteticistas para limpiar la piel. Al menos una vez al día, preferentemente, por la noche, los expertos aconsejan limpiar la piel con dos productos, es lo que se conoce como doble limpieza facial. Es una forma de asegurarnos de que la piel queda completamente limpia, y evitar que los poros se obstruyan.

Tónico facial, el paso final

Utilizar un tónico facial después de la limpieza no es un paso obligatorio, pero ayuda a que la piel esté más sana y bonita. Silvia Gascón, de Skeyndor, explica que su función es «equilibrar el pH de la piel, restablecer la hidratación, proteger la flora cutánea y dejar la piel lista para los tratamientos posteriores».