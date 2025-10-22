Suscríbete a
ABC Premium

PSOE y Vox, la extraña «unidad electoral» contra la mayoría absoluta del PP en Andalucía

Juanma Moreno denuncia un «ataque sincronizado» de ambos partidos para «desestabilizar» a Andalucía

Solo adelantará las elecciones previstas para la próxima primavera si Sánchez convoca antes las generales

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un acto en Córdoba en septiembre de 2025
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un acto en Córdoba en septiembre de 2025 valerio merino
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

PSOE y Vox forman una «pinza», una «unidad temporal electoral», que atenaza al PP con el objetivo común de «derribar la mayoría absoluta» que Juanma Moreno consiguió en las últimas elecciones andaluzas celebradas en junio de 2022. Por la punta derecha, los de Santiago ... Abascal buscan «romper» esa hegemonía de la que gozan los populares en el Parlamento que tienen 58 de los 109 escaños; por la izquierda, María Jesús Montero «es consciente de que no es alternativa» porque no puede «ganar las elecciones a día de hoy». Entre uno y otro persiguen una «Andalucía inestable».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app