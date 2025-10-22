PSOE y Vox, la extraña «unidad electoral» contra la mayoría absoluta del PP en Andalucía

PSOE y Vox forman una «pinza», una «unidad temporal electoral», que atenaza al PP con el objetivo común de «derribar la mayoría absoluta» que Juanma Moreno consiguió en las últimas elecciones andaluzas celebradas en junio de 2022. Por la punta derecha, los de Santiago ... Abascal buscan «romper» esa hegemonía de la que gozan los populares en el Parlamento que tienen 58 de los 109 escaños; por la izquierda, María Jesús Montero «es consciente de que no es alternativa» porque no puede «ganar las elecciones a día de hoy». Entre uno y otro persiguen una «Andalucía inestable».

Éste es el escenario que presenta la política regional o, mejor dicho, como lo vislumbra el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de cara a las próximas elecciones autonómicas. Éstas se celebrarán en «la primavera de 2026», salvo que el presidente del Gobierno convoque antes unas elecciones generales, ha asegurado el también presidente del PP andaluz en el Foro ABC celebrado ayer, bajo el patrocinio de Moeve y Enagás. El director de ABC de Sevilla, Alberto García Reyes, le había preguntado por la fecha concreta de los próximos comicios autonómicos durante el coloquio posterior a la conferencia que Moreno ofreció en la Casa de ABC en la capital hispalense. «Si Pedro Sánchez convoca elecciones las haría coincidir en Andalucía», precisó.

El presidente ofreció dos motivos para una hipotética coincidencia de las elecciones andaluzas y generales. En primer lugar, el «desgaste» para los ciudadanos de llamarlos a las urnas con dos meses de diferencia. En segundo lugar, para que Andalucía contribuya a cambiar el Gobierno de España. No en vano, 61 de los 350 diputados del Congreso que se eligen en las generales son andaluces. «En la medida que pueda voy a trabajar para ello porque el Gobierno de Sánchez es pésimo para España y para Andalucía», recalcó. Dijo tener respeto por el PSOE pero ninguna confianza en el sanchismo, al que considera un proyecto «individualista y egoísta». En definitiva, ante la insistencia del director de ABC en el coloquio posterior a su conferencia, el presidente comentó en tono de broma que «las elecciones serán cuando Dios quiera».

Ataques

Retomando la 'pinza', Moreno se quejó de que está siendo sometido a «un ataque sincronizado en esta UTE, unidad temporal electoral, en la que PSOE y Vox están trabajando, en las que tengo ataques por la izquierda y ataques por la derecha, con un solo objetivo, que es derribar la mayoría absoluta».

Moreno Bonilla ha insistido en que Vox «juega a romper la mayoría y el PSOE a hacerle el juego a Vox» y que en esa pinza los argumentos de ambos partidos «son idénticos». En cualquier caso, su intención es «pelear» por revalidar la mayoría absoluta que ya logró en las últimas elecciones autonómicas y está convencido de que podrá mantener «la mayoría suficiente» porque aspira a un gobierno en solitario.

El presidente también se ha referido al último barómetro del Centra, el denominado CIS andaluz, que otorga al PP entre 54 y 56 diputados, lo que significa que no tiene asegurada la mayoría absoluta, que se sitúa en 55 de 109 asientos en el Parlamento. Ha destacado que el PSOE, bajo el mando de Montero, obtendría unos resultados «por debajo de lo que sacó en las elecciones» de 2022, 30 diputados, «el peor resultado de su historia». En lo que respecta a Vox, señaló que suele tener «mejor» resultado en las encuestas que en las urnas.

El presidente de la Junta de Andalucía confía en volver a lograr una «mayoría suficiente» para gobernar en solitario en las próximas autonómicas que tocan en junio de 2026, a menos que el jefe del Gobierno apriete antes el botón electoral.

¿Los de Abascal, futuros socios en el gobierno? «No quieren responsabilidad» El presidente andaluz se pronunció sobre si en el caso de perder la mayoría absoluta tras las próximas elecciones autonómicas estaría abierto a un pacto de gobierno con Vox. Juanma Moreno quiso dejar claro que él quiere un «gobierno solitario» y que va a «pelear al cien por cien» por mantener la mayoría absoluta cosechada en las elecciones de 2022. Se mostró convencido además de que Vox «no quiere asumir responsabilidad de gobierno porque no tiene equipos preparados para gobernar y, cuando han tenido experiencia de gobierno en comunidades autónomas han salido huyendo con excusas perentorias». «Yo estoy convencido de que podemos mantener la mayoría suficiente para que Andalucía tenga estabilidad», explicó.

Juanma Moreno también fue preguntado acerca de las «dos almas» que conviven en el PP, un ala moderada, que está representada por Alberto Núñez Feijóo y el propio 'barón' andaluz, y otra más dura y liberal que tiene como referente a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El presidente andaluz explicó que el partido tiene «sensibilidades distintas», pero «tenemos un proyecto común compartido».

De otro lado, Juanma Moreno fue interpelado sobre si ha «cobrado alguna vez en metálico de su partido». Sánchez justificó hace una semana el pago en metálico, y dijo que él mismo lo ha recibido del PSOE alguna vez para cubrir gastos de alguna comida. El dirigente del PP, en cambio, replicó que en el PP «siempre se paga a través de transferencia» cualquier gasto tras presentar una factura. «Así es como funcionamos nosotros, con transparencia, que es la única manera de garantizar que nadie haga nada que no deba hacer», precisó Moreno. Además, no le sientan bien «las chistorras», ironizó en alusión a cómo denominaba Koldo García para oculatar la existencia de dinero en efectivo en la trama.