«Que Pedro Sánchez sea nominado al Nobel de la Paz sería un desprestigio para el premio»

¿Pedro Sánchez premio Nobel de la Paz? Desde hace unos días, diversas cuentas en redes sociales, sobre todo del espectro socialista, llevan haciéndose eco de esa posibilidad, vinculándola principalmente a la última postura del presidente del Gobierno sobre Gaza. Medios afines al PSOE se han hecho eco de ese rumor, que llegó hasta protagonizar una pregunta en una entrevista televisiva en Canarias al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Éste aseguró que Sánchez «indudablemente» y «desde el principio» defendió que lo que ocurría en Gaza era «inaceptable» y que se había colocado «en la defensa del orden internacional basado en la paz». Torres no explicitó si veía a su presidente como premio Nobel, pero destacó que siempre hacía «todo lo que puede para preservar y mantener esa paz» y que ponía «sus principios» por delante de intereses personales o partidistas. Lo colocaba, así, en contraposición, en su opinión, al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, del que ya ha dicho que se postularía al galardón.

Sin embargo, esa posibilidad parece no gustar a todo el mundo tanto como al ministro de origen canario. Si el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, contestó con sorna en redes sociales que «claro que sí», «pero antes hay que nombrarlo embajador de ONU Mujeres por su defensa a ultranza del feminismo y concederle el Oscar por su larga carrera dedicada a la interpretación», una asociación ciudadana ha decidido ponerse manos a la obra.

Iniciativa 2028 de la sociedad civil, que así se denomina, no tardó en reaccionar y está recogiendo firmas para que el presidente del Gobierno no sea nominado al premio. Desde la entidad explican que la candidatura de Sánchez al galardón sería un «desprestigio» hacia el mismo y que no reúne las condiciones para ser elegido.

En esta línea destacan varios motivos por los que Sánchez no debería ser nominado al Premio Nobel, como las investigaciones que se están llevando a cabo a personas de su círculo más cercano y sus «ataques a la independencia judicial», entre ellos. Consideran que el presidente está actuando «contra el poder judicial independiente» y que esto «ha obligado a la Comisión Europea, Comisión de Venecia y el GRECO a emitir unas recomendaciones para evitar el retroceso del Estado de derecho en España».

Además, subrayan como razones de peso los pactos con «quienes no condenan el terrorismo», que califican de «traición y acto de indignidad» hacia los ciudadanos, la amnistía «a cambio de poder» y el presunto uso de «negocios de dudosa legalidad» vinculados a su familia política.

Un Premio Nobel de la Paz tiene que haber trabajado «en pos del interés general» -explican desde la asociación a ABC- y tiene que contar con el «reconocimiento al esfuerzo» de una larga trayectoria dedicada a alguna causa que lo merezca. Iniciativa 2028 de la sociedad civil no considera que sea el caso de Sánchez, que «se ha enemistado con media docena de países» y ha tomado decisiones «unilaterales» sin contar con sus socios europeos o los aliados de la OTAN, explican.

La asociación está liderada por personas como Carlos de Palma, que ha sido jefe de la Patrulla Águila y jefe de diferentes bases aéreas en España y el extranjero, entre otros cargos relevantes; Elena Ramallo, doctora en derecho y candidata al premio Princesa de Asturias, o Antonio Nadal, miembro del Comité Regional del PSOE de Andalucía y vocal del Comité Nacional del PSOE entre 1975 y 1976. Desde la organización defienden su independencia y pluralidad y explican que su propuesta no va contra el Partido Socialista, sino contra la forma de actuar del presidente del Gobierno.

Cómo se entrega el Nobel

El premio Nobel de la Paz es entregado de forma anual en Oslo por el Comité Nobel Noruego, constituido por cinco intelectuales escogidos por el parlamento noruego. Este comité es el encargado de elegir al galardonado y opera con total independencia del gobierno del momento. El Instituto Nobel Noruego, que se encarga de ayudar al comité a analizar a los candidatos, organiza los denominados Simposios Nobel, reuniones a las que acuden académicos y expertos de diferentes lugares del mundo para debatir temas relacionados con la paz y los conflictos y obtener así un mejor criterio.

El comité selecciona diferentes expertos de cada rama para que actúen como nominadores. Estos pueden escoger todos los candidatos que deseen, sin límite alguno, y no pueden nominarse a sí mismos. No hay un criterio estricto para determinar quién puede ser nominado o no, de tal forma que cualquier persona u organización puede optar al galardón, pero la lista de nominados al completo no se conoce hasta 50 años después de la entrega del premio. La organización entrega el Nobel a la persona que considera que más ha trabajado por la defensa de la paz y la fraternidad entre naciones.