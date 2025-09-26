Suscribete a
Moncloa presionó al CGPJ para «pararle los pies» al juez a Peinado: «Hay un señor ridiculizando las instituciones»

Bolaños ha presentado dos quejas para que se «depuren responsabilidades» por sus «irregularidades»

Los frentes judiciales eclipsan el 'oasis' del Gobierno con Gaza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un evento en Nueva York
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un evento en Nueva York efe
Ainhoa Martínez

Madrid

La agenda política nacional ha vuelto a virar a la arena judicial, pese a los esfuerzos del presidente del Gobierno por mantenerla alejada, a miles de kilómetros, en concreto, los más de 3.600 que la separan de Gaza. La estrategia se ha deshecho ... en menos de 24 horas, las que mediaron entre la apertura de juicio oral al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y el movimiento del juez Juan Carlos Peinado informando a Begoña Gómez de que su caso por malversación se verá ante un jurado popular, en caso de llegar a juicio.

