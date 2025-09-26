Suscribete a
Defensa planea otorgar a dedo a Indra la mayoría de sus contratos de modernización

Robles usará el artículo 346 de la UE para evitar los concursos en 31 nuevos programas y quiere adjudicar una veintena de ellos al citado grupo

Airbus y Navantia entran en el reparto de casi 4.000 millones de Defensa

Moncloa oculta a Robles: 925 días sin darle voz para no molestar a los socios

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita las instalaciones del Centro Especializado de Defensa de Indra en Vigo
La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita las instalaciones del Centro Especializado de Defensa de Indra en Vigo efe
Ana Sánchez

Ana Sánchez

Decisión política. El Gobierno planea adjudicar a dedo a Indra la mayoría de los 31 programas especiales de modernización valorados en unos 3.800 millones previstos en el Plan Industrial y Tecnológico que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, presentó en abril para situar el ... gasto en defensa en el 2% del PIB. Según ha podido confirmar ABC, la previsión es adjudicar a la compañía que preside Ángel Escribano «una veintena» de esos programas pese a que existen empresas españolas que también podrían desarrollarlos. Para ello, el Consejo de Ministros concederá autorización a Defensa para adjudicar los 31 programas de manera directa. Si no surgen retrasos, el grueso recibirá luz verde durante las próximas tres reuniones del Consejo de Ministros, empezando el martes de la semana que viene.

