El PP mima a Espinosa de los Monteros para hacerle un roto a Vox

Génova apoya su nuevo 'think tank' y aprovecha su ruptura con Abascal

Igualdad anuncia una nueva licitación para las pulseras antimaltrato ya prevista

Iván Espinosa de los Monteros
Iván Espinosa de los Monteros TANIA SIEIRA
Paloma Esteban

Paloma Esteban

Madrid

El PP quiere tener cerca a Iván Espinosa de los Monteros, exportavoz de Vox en el Congreso, tras el lanzamiento de su nuevo 'think tank' –Atenea– que verá la luz este jueves después de más de un año de preparación. El primer gesto ... es que el número dos del partido, Miguel Tellado, asista a la presentación. Pero de fondo, según explican distintos cargos del PP, también hay un movimiento estratégico: Espinosa de los Monteros tiene un amplio número de seguidores, en este momento es un 'outsider político' al que «mucha gente escucha», y en Génova quieren aprovechar ese filón. Sobre todo, porque las relaciones con su partido de origen, Vox, están rotas. Y muchas de las ideas que lleva defendiendo meses en conferencias, entrevistas y redes sociales encajan con la propuesta de alternativa al Gobierno del PP.

