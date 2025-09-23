El PP mima a Espinosa de los Monteros para hacerle un roto a Vox

El PP quiere tener cerca a Iván Espinosa de los Monteros, exportavoz de Vox en el Congreso, tras el lanzamiento de su nuevo 'think tank' –Atenea– que verá la luz este jueves después de más de un año de preparación. El primer gesto ... es que el número dos del partido, Miguel Tellado, asista a la presentación. Pero de fondo, según explican distintos cargos del PP, también hay un movimiento estratégico: Espinosa de los Monteros tiene un amplio número de seguidores, en este momento es un 'outsider político' al que «mucha gente escucha», y en Génova quieren aprovechar ese filón. Sobre todo, porque las relaciones con su partido de origen, Vox, están rotas. Y muchas de las ideas que lleva defendiendo meses en conferencias, entrevistas y redes sociales encajan con la propuesta de alternativa al Gobierno del PP.

Espinosa de los Monteros no oculta que no tiene ninguna interlocución con Santiago Abascal ni con nadie de la actual cúpula de Vox. Con el PP sí habla a veces. Ha mantenido reuniones y tiene hilo directo con algunos referentes. En el partido de Abascal la confianza saltó por los aires tras su marcha y consideran que el exportavoz «se equivocó» dejando el partido. Lo hizo justo después de las elecciones generales de 2023. En el partido apuntan a luchas de poder y la «ambición» de más liderazgo, mientras que en el entorno de Espinosa de los Monteros las críticas se disparan hacia la 'guardia de corps' que rodea a Abascal, la 'bunkerización' del líder y la centralización de todas las decisiones impidiendo el crecimiento de la propia formación. Son reproches que acumulan todos los dirigentes que han ido abandonando las filas de Vox. En el caso de Espinosa también pesaba mucha la situación de enfrentamiento que atravesaba su mujer, Rocío Monasterio, como líder del partido en Madrid.

La cuestión es que en el PP están convencidos de que Espinosa tiene «un tirón propio» que puede repercutir en parte del electorado. Vox mantiene su ascenso en las encuestas y los populares necesitan explorar todas las vías que permitan romper esa fuga de electores y hacerle un roto a su rival por la derecha. Ahí la cercanía con Espinosa –que por ahora no se materializará en nada más– puede jugar un papel clave. Algunas voces comparan el perfil del exportavoz de Vox a personajes políticos como Cayetana Álvarez de Toledo: «Son dirigentes que, de alguna manera, actúan como prescriptores de opinión. Que interesan a electorados diversos y que tienen seguidores propios más allá del partido en el que estén». Se da la circunstancia de que estos dirigentes también comparten amistad y han coincidido en algunos foros de opinión.

En ese proceso de 'mimar' a Espinosa se encuadra también la frase que este lunes lanzó Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial, número tres del partido y, sobre todo, la dirigente que se ocupó del rearme ideológico del PP en el último congreso nacional. «Vox se le quedó pequeño», dijo con toda la intención. Además, igual que defienden otros dirigentes, Ezcurra insistió en que «todas las propuestas que aporten soluciones a los problemas de la sociedad», y que se dirijan a crear esa alternativa a Pedro Sánchez, «son bien recibidas». Una frase impensable en el entorno de Vox y que ahora el PP quiere capitalizar por todos los costados.

Las tendencias electorales hablan de un importante crecimiento de la derecha. Todas las encuestas abonan ese cambio sociológico y en el PP siguen manteniendo que no hay alarma por el auge de Vox mientras ellos lideren el espacio de la derecha. Pero hay cargos relevantes dentro del partido que sí se han puesto en guardia y que ven con preocupación el liderazgo de los de Abascal en el público joven y que muchas de sus tesis permeen ya en capas de toda la sociedad. Arrimarse a Espinosa de los Monteros también busca frenar ese protagonismo que va cogiendo su rival político.