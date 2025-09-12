'The Economist' subraya la «soledad» de Pedro Sánchez en el panorama internacional por su postura anti-Trump

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (c), llega a la foto de familia de la cumbre de la OTAN que se celebró en junio en La Haya, Países Bajos.

'The Economist' ha publicado esta semana un artículo en el que analiza la postura de Sánchez en el mundo, cómo es percibido por otros líderes internacionales y las repercusiones que la firme oposición a Trump por parte del presidente del Gobierno pueden tener en España. El diario británico califica a Sánchez como el «líder del movimiento anti-Trump en Europa» y retrata su «soledad» en el panorama internacional como abanderado de este posicionamiento.

En Londres destacan la ausencia de Sánchez en la cumbre sobre Ucrania que tuvo lugar en la Casa Blanca el 18 de agosto. Hacen hincapié en la presencia de Finlandia, un país con una población menor a la octava parte de la de España, y en la participación de líderes de otros países europeos relevantes como Alemania, Francia o Italia. Causa sorpresa que el líder socialista, defensor de Ucrania desde el principio de la invasión rusa y presidente de la cuarta economía más grande de la Unión Europea, no tuviese un asiento en aquella reunión.

Desde Gran Bretaña achacan esta ausencia y la imagen solitaria de Sánchez a sus choques constantes con el presidente de EE.UU., Donald Trump, en temas de especial relevancia como el gasto en defensa o las políticas contra discursos de odio y desinformación. En la cumbre de la OTAN en junio España fue la única en rechazar la petición de Trump para que los países miembro gastasen el 5% del PIB en defensa. 'The Economist' califica de «lamentables» los niveles españoles previos de gasto en este área y cuestiona la postura de Sánchez, describiéndola como una «pelea solitaria», dado que lo que se pedía, en realidad, era un gasto de un 3,5%, más un extra en seguridad.

Fuera de nuestro país la postura de Sánchez se califica de «activismo» y sus motivos de «domésticos y egoístas». En la capital británica destacan la pérdida de influencia del presidente entre las principales potencias europeas y recuerdan que las cosas no le han ido bien a España cuando su postura con respecto a América ha sido antagónica. No dudan que quien quiera pueda enfrentarse a Trump, pero cuestionan la forma desamparada de Sánchez. Afirman que «enfrentarse a los matones requiere construir coaliciones» y tachan de «inútil» la manera en la que lo hace el presidente de España.