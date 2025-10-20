El PSOE eleva la presión para que Sánchez remodele ya el Gobierno

Pedro Sánchez ha externalizado el Consejo de Ministros a los liderazgos territoriales del partido. Hasta cinco miembros del Gobierno compatibilizan hoy su sillón en Moncloa con el mando en plazas regionales. Pilar Alegría, en Aragón; María Jesús Montero, en Andalucía; Diana ... Morant, en la Comunidad Valenciana; Óscar López, en la Comunidad de Madrid, y Ángel Víctor Torres, en Canarias. El presidente ha tratado en varias ocasiones –ya lo hizo con Reyes Maroto, Carolina Darias o Teresa Ribera, entre otras– de replicar el 'efecto Salvador Illa'.

El ministerio concebido como elmejor trampolín para conquistar el poder territorial. La mesa del Consejo de Ministros, como el altavoz institucional más eficaz para hacer oposición a los gobiernos autonómicos del PP. Sin embargo, este modelo –por explotado– comienza a dar ya síntomas de agotamiento. Lo que en un primer momento fue un movimiento de control interno del partido, para colocar a sus peones en todas las federaciones –algunas, hasta entonces, críticas– empieza a generar distorsiones. La compatibilización de cargos se está convirtiendo en una rémora, en lugar de tornarse en una ventaja en la carrera electoral.

En el PSOE cunde la alarma porque el vacío de liderazgo en algunos bastiones clave pasa ya factura en las encuestas. Seguir en el Ejecutivo no es un revulsivo, sino todo lo contario. Por ello, desde el partido, varios dirigentes apremian a Sánchez a acometer de inmediato la remodelación del Gobierno que tiene pendiente, de manera que las ministras-candidatas se centren cuanto antes en esta segunda condición y se dediquen en exclusiva a sus territorios. Así lo aseguran a ABC varios de los cargos consultados, que señalan que «no hay tiempo que perder». Y lo hacen como medida de presión interna, pues son conscientes de que en los planes de Sánchez no está un cambio inminente en su equipo. La hoja de ruta de Moncloa y de las propias candidatas es agotar al máximo los plazos, esto es, aguantar en el Gobierno hasta que se convoquen los comicios en sus respectivas comunidades autónomas y el régimen de incompatibilidades haga inviable seguir sosteniendo su doble papel.

Sobre el calendario, esto ubica el horizonte temporal para hacer cualquier relevo en las elecciones andaluzas. «El agujero que deja María Jesús es gordo», sostienen fuentes socialistas, recordando que ejerce de vicepresidenta primera y ministra de Hacienda en el Gobierno y de vicesecretaria general en la Ejecutiva socialista. También es la principal interlocutora, junto a Félix Bolaños, con los socios de la mayoría de la investidura en las negociaciones más complejas. Como tarde, las urnas en Andalucía se formalizarán en el próximo mes de abril, pero para los dirigentes consultados esto es «demasiado tarde». «Tiene que ser ya. Hay que estar en la calle, patearse el territorio. Con un acto a la semana no es suficiente», critican, en alusión a los que suelen agendarse las ministras los fines de semana.

La polémica de los cribados de cáncer de mama en Andalucía ha dejado en evidencia el vacío de liderazgo de Montero. «No está, ¿dónde está? En Madrid negociando los Presupuestos», se quejan las fuentes consultadas por este diario. El partido ha tenido que recurrir a otros perfiles como Ángeles Férriz, portavoz adjunta del grupo socialista en el Parlamento de Andalucía, o la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, para tapar la ausencia de la titular de Hacienda y candidata a la Junta. «En la crisis más grave de Juanma Moreno tienes que estar en la calle con las mujeres», apremian en el PSOE.

Además, la sensación de que Montero tiene demasiados platos en el aire también penaliza en el territorio. Desde el socialismo andaluz presionan para que se dedique cuanto antes en exclusiva a su tierra, porque creen que la negociación presupuestaria que tiene entre manos es un callejón sin salida. Tanto sus colegas de partido como los socios de coalición ven un atraso que ella siga al frente de las conversaciones. «No negociará nada que le perjudique en campaña», dicen los nacionalistas, mientras que en Andalucía recelan de cualquier pacto que pueda ser instrumentalizado por el PP para azuzar el sentimiento de agravio respecto a Cataluña.

Montero, por su parte, no tiene prisa por salir de Moncloa. «Soy más útil (para Andalucía) desde aquí», ha llegado a explicitar, ignorando las voces que le piden marcharse ya. Mientras, las encuestas le siguen dando la espalda. Aunque en el PP crece la preocupación por una eventual dependencia de Vox, los socialistas firmarían su suelo histórico, empeorando los resultados de Juan Espadas. «Juanma tiene la mayoría absoluta perdida», se vanaglorian, aunque esto no les ubique como una alternativa.

El mismo patrón se reproduce con Diana Morant. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades está siendo incapaz de rentabilizar la debilidad política de Carlos Mazón tras su negligente gestión de la dana. Su ausencia en el territorio está acrecentando las dudas sobre su liderazgo, a la sombra de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que «sí está sobre el terreno, con las botas puestas». El PSOE no consigue despegar en las encuestas en la Comunidad Valenciana, apenas lograría mejorar en un diputado su representación, y el descalabro electoral del PP lo acaba recogiendo Vox en exclusiva, lo que permitiría retener el poder a la derecha. Además, la ministra tampoco controla el partido y algunas crisis como la del comisionado para la dana, José María Ángel, que acabó dimitiendo por el escándalo de la falsificación de su título universitario, ha minado todavía más su imagen interna en el PSPV-PSOE. Las encuestas en la Comunidad Valenciana revelan la incapacidad del PSOE para capitalizar el descontento con el PP que revierte en engordar las filas de Vox.

¿Adelanto en Aragón?

Pilar Alegría tampoco se mantiene al margen de quienes piden que se centre en su tierra. Tal y como publicó ABC, el presidente de Aragón está tentado de anticipar las elecciones si Vox le complica la existencia con los Presupuestos en la región, lo que dejaría a la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Deporte fuera de juego. Su situación es menos dramática que la de sus dos compañeras, pero las encuestas tampoco le sonríen y ser la voz del Ejecutivo en algunas cuestiones también le perjudica. Como a Montero y Morant, la financiación autonómica y los pactos con los independentistas catalanes son un equipaje demasiado pesado en sus territorios. Tener que compatibilizar los intereses de sus regiones con la defensa del argumentario del Gobierno les coloca en una posición imposible. Esto quedó de manifiesto cuando la portavoz comparó la singularidad de Cataluña en el modelo de financiación con las ayudas fiscales a Teruel. «Una de las primeras singularidades fiscales que se reconocieron fueron, concretamente, las ayudas que se trasladaron a las provincias de Cuenca, Teruel y Soria», dijo Alegría desde Moncloa, generando un importante revuelo en Aragón.

Las fuentes consultadas creen que no hay prisa, sin embargo, para que Óscar López abandone el Gabinete. Consideran que el titular de Transformación Digital y Función Pública necesita foco para mantener la pugna con Isabel Díaz Ayuso, que tiene mucha presencia en la política nacional, y que al estar en Madrid no le perjudica la distancia para 'patearse' el territorio. Además, parte de esa estrategia de oposición a la Comunidad de Madrid se desarrolla ya con total normalidad desde la mesa del Consejo de Ministros, donde hace una semana hasta cuatro ministros –el propio López, acompañado de la titular de Universidades, Diana Morant; la de Igualdad, Ana Redondo, y la portavoz– aprovecharon sus intervenciones para atacar a Ayuso a cuenta del aborto y la proliferación de universidades privadas en la región.

Torres, pendiente de la UCO

Cuestión aparte representa Ángel Víctor Torres, el titular de Memoria Democrática tiene la espada de Damocles de un inminente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre su cabeza, por lo que el nivel de implicación que pueda llegar a probar la Guardia Civil en la trama de las mascarillas será decisiva para su continuidad en el Gobierno. En Moncloa se afanan en cuestionar que exista ningún tipo de material incriminatorio susceptible de acabar con su carrera política y creen que lo que aportarán los investigadores se limitará al envío de mensajes que pudo intercambiar, durante los peores momentos de la pandemia del coronavirus, para que se pagaran las mascarillas contratadas con el empresario Víctor de Aldama. Torres fue confirmado como líder del PSOE canario en diciembre de 2024 por falta de candidato alternativo, por lo que no tuvo siquiera que someterse a unas primarias. Este es su tercer mandato consecutivo y sigue siendo la apuesta del presidente.