El PSOE eleva la presión para que Sánchez remodele ya el Gobierno

Alarma en el partido: el vacío de liderazgo en Andalucía, Aragón y la Comunidad Valenciana pasa factura

La polémica del cáncer de mama deja en evidencia a Montero: «¿Dónde está? Con los Presupuestos»

Los socios se preparan para «cualquier escenario»

María Jesús Montero, Pilar Alegría y Diana Morant
Ainhoa Martínez

Ainhoa Martínez

Madrid

Pedro Sánchez ha externalizado el Consejo de Ministros a los liderazgos territoriales del partido. Hasta cinco miembros del Gobierno compatibilizan hoy su sillón en Moncloa con el mando en plazas regionales. Pilar Alegría, en Aragón; María Jesús Montero, en Andalucía; Diana ... Morant, en la Comunidad Valenciana; Óscar López, en la Comunidad de Madrid, y Ángel Víctor Torres, en Canarias. El presidente ha tratado en varias ocasiones –ya lo hizo con Reyes Maroto, Carolina Darias o Teresa Ribera, entre otras– de replicar el 'efecto Salvador Illa'.

