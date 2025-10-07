Suscribete a
El PP detecta que Vox roba votos a la izquierda y teme ya por Andalucía

El partido de Abascal crece por votantes populares, pero empieza a ser un fenómeno transversal

El plan de inmigración de Feijóo ahonda en la distancia del PP con Marruecos

Alberto Núñez Feijóo junto a Juanma Moreno y Alfonso Rueda.
Alberto Núñez Feijóo junto a Juanma Moreno y Alfonso Rueda.
Paloma Esteban

Madrid

El ascenso de Vox en las encuestas empieza a parecer irreversible. En el PP saben desde hace tiempo que el electorado atraviesa un proceso de derechización que por una vía u otra redundará en un crecimiento importante del partido de Santiago Abascal. A ... pesar de que en Génova, la sede nacional del partido, insisten en descartar una preocupación –la suma de los dos partidos sigue rozando, dependiendo del sondeo, los 180 o 190 diputados– en los distintos territorios las alarmas se han encendido. Vox amenaza con robar un millón de votos a Alberto Núñez Feijóo, pero el gran cambio de los últimos meses es que el partido más a la derecha del PP ya roba electores a la izquierda. Se ha convertido en un fenómeno más transversal, capaz de llegar a capas sociales mucho más amplias, también a la clase trabajadora.

