Suscribete a
ABC Premium

Varias comunidades del PP sopesan adelantar elecciones en 2026

En Aragón opera la falta de Presupuestos y en Extremadura se suma la crisis del PSOE con Gallardo

En Andalucía sería un adelanto técnico para evitar interferencias y revalidar la mayoría absoluta

Feijóo advierte a sus barones de que el Gobierno buscará dividirlos cada día

Feijóo junto a los dirigentes territoriales del PP, el domingo, en Murcia
Feijóo junto a los dirigentes territoriales del PP, el domingo, en Murcia EP
Paloma Esteban

Paloma Esteban

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La política española se ha instalado en una convulsión permanente. Las tendencias electorales apuntan a un desgaste del Gobierno y un rotundo crecimiento de los partidos de la derecha. Pero no será hasta las próximas elecciones, las autonómicas de Castilla y León en marzo de 2026 ... , cuando realmente se pueda medir en qué punto está la opinión pública. El calendario previsto es ese, pero según ha podido saber ABC varias comunidades autónomas gobernadas por el PPse están planteando un adelanto.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app