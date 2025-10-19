Suscribete a
ABC Premium

Bolaños se vuelca en el control a los jueces mientras más de 20 leyes están congeladas

Proposiciones sobre multirreincidencia, narcotráfico u okupas sufren llamativas ampliaciones de plazos

El Consejo de Estado alerta del riesgo de designar fiscales 'ad hoc'

El ministro Félix Bolaños, durante una sesión de control en el Congreso
El ministro Félix Bolaños, durante una sesión de control en el Congreso Jaime garcía
Nati Villanueva

Nati Villanueva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En un momento de la legislatura en el que el Gobierno, acorralado por casos de corrupción, ha decidido asumir el discurso del 'lawfare', el ministro de Justicia Félix Boñalos lleva tiempo volcándose en el control a los jueces mientras una veintena de leyes están ... congeladas en la Comisión de Justicia del Congreso. No es la única que sufre esta parálisis, de la que da buena muestra el hecho de que desde que se reanudó la actividad parlamentaria, hace más de un mes, sólo ha habido Pleno un jueves, cuando normalmente ese día se dedica a iniciativas del Gobierno y apoyar los dictámenes que vienen de comisión.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app