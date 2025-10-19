Suscribete a
Los socios de Sánchez se preparan para «cualquier escenario» a partir de marzo

Ven al Gobierno instalado en el «teatro», sin intención real de negociar los Presupuestos

Desde Moncloa insisten en que han iniciado los contactos con los grupos, pero solo han testado al PNV y EH-Bildu

Un gobierno que va a por el tercer año sin gasolina

María Jesús Montero y Susana Díaz, en una sesión del Congreso
Ainhoa Martínez y Juan Casillas Bayo

El Gobierno sigue deshojando la margarita de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Los pronunciamientos que anticipan su presentación no se corresponden con los esfuerzos que la negociación debería llevar aparejados y que, hasta ahora, son prácticamente nulos. Esto tiene descolocados a los socios ... de investidura, que ven en los últimos movimientos de Moncloa un tacticismo demasiado obsceno. En la mayoría de la investidura comienzan a cundir los recelos ante la posibilidad de que Pedro Sánchez decida adelantar las elecciones, si encuentra el momento propicio para ello.

