Suscribete a
ABC Premium

El divorcio PSOE-Junts: dos versiones de una ruptura

El varapalo de la justicia europea y el próximo CIS catalán, detrás del nuevo pulso

El partido de Puigdemont dio una semana de margen al PSOE para «asumir la realidad»

Editorial ABC | Sánchez, un mandato agotado

La líder de Aliança Catalana, Silvia Orriols
La líder de Aliança Catalana, Silvia Orriols EFE

Ainhoa Martínez , Joan Guirado y Patricia Romero

Madrid

La decisión de sumir la legislatura en el bloqueo se recibe en Moncloa como un movimiento defensivo frente al avance de Aliança Catalana, el partido liderado por Silvia Orriols, mientras Junts busca que el Gobierno se mueva tras la ruptura anunciada en Perpiñán (Francia).

El PSOE cree que Junts reacciona ante próximas encuestas adversas

Junts ... ha dado 'jaque' a la legislatura, pero sigue sin dar 'mate' a Pedro Sánchez. Esta es la lectura que hacen en el PSOE después del último pulso de los de Carles Puigdemont, anunciando el «bloqueo» de todas las iniciativas que el Gobierno tiene en cola para aprobar en las Cortes, incluidos los Presupuestos Generales del Estado. Los posconvergentes conservan un importante capital político: sus siete votos son clave para que prospere una moción de censura presentada por Alberto Núñez Feijóo. Un botón nuclear que, por el momento, no están dispuestos a pulsar. Mientras la opción de desalojar a Sánchez del poder no esté sobre la mesa –y los interlocutores de Junts así lo aseguran a su contraparte gubernamental– no hay motivos para la preocupación. O al menos, así lo entienden en Moncloa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app