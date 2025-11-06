Las leyes del Gobierno de Pedro Sánchez afectadas por las enmiendas a la totalidad de Junts: implica a 24 normas

Junts ha dado un nuevo paso más en su oposición a Pedro Sánchez. Una semana después de la ruptura del acuerdo de Bruselas, refrendada por las bases en una consulta interna que recibió más del 86% de los apoyos, los de Carles Puigdemont ... han optado por hacer visible su desencuentro con un «bloqueo total» de la legislatura».

La decisión tomada por los siete diputados de Carles Puigdemont, presentando una enmienda a la totalidad a todas las leyes en tramitación parlamentaria y avanzando lo mismo para las que todavía no han sido aprobadas por el Consejo de Ministros, deja en vía muerta la legislatura de Pedro Sánchez. Evidenciando que salvo un acuerdo casi imposible con PP y Vox, el presidente del Gobierno «sólo podrá mantenerse en el poder pero no gobernar».

¿Qué supone una enmienda a la totalidad?

Una enmienda a la totalidad supone que la ley impulsada por el Gobierno ni tan siquiera se negocia en las Cortes. Es decir, que cuenta con un rechazo mayoritario del parlamento para ni tan siquiera tratar de llegar a un acuerdo para su implementación. Es lo que habitualmente ocurre con los Presupuestos Generales del Estado, cuando la oposición o algún socio los considera no adecuados y los devuelve directamente al Ejecutivo. La enmienda a la totalidad del PSOE, Podemos y Vox a las cuentas en Extremadura, sin ir más lejos, ha provocado un adelanto electoral.

¿Qué opciones tiene ahora Sánchez?

Sánchez tendrá que decidir ahora si resiste los dos años que quedan de legislatura sin capacidad de legislar, ya que todo lo que proponga decaerá, o si por el contrario opta por un avance de las elecciones que siempre había negado hasta ahora. Algunas de las leyes que Junts ya ha sentenciado, y que se relatan a continuación, eran cuestiones con las que el Gobierno había hecho bandera.