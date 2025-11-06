Las leyes del Gobierno de Pedro Sánchez afectadas por las enmiendas a la totalidad de Junts: implica a 24 normas
La nueva estrategia anunciada por los de Puigdemont deja en «bloqueo total» la legislatura
Junts registra enmiendas a la totalidad a todas las leyes de Sánchez para bloquear la legislatura
Junts ha dado un nuevo paso más en su oposición a Pedro Sánchez. Una semana después de la ruptura del acuerdo de Bruselas, refrendada por las bases en una consulta interna que recibió más del 86% de los apoyos, los de Carles Puigdemont ... han optado por hacer visible su desencuentro con un «bloqueo total» de la legislatura».
La decisión tomada por los siete diputados de Carles Puigdemont, presentando una enmienda a la totalidad a todas las leyes en tramitación parlamentaria y avanzando lo mismo para las que todavía no han sido aprobadas por el Consejo de Ministros, deja en vía muerta la legislatura de Pedro Sánchez. Evidenciando que salvo un acuerdo casi imposible con PP y Vox, el presidente del Gobierno «sólo podrá mantenerse en el poder pero no gobernar».
¿Qué supone una enmienda a la totalidad?
Una enmienda a la totalidad supone que la ley impulsada por el Gobierno ni tan siquiera se negocia en las Cortes. Es decir, que cuenta con un rechazo mayoritario del parlamento para ni tan siquiera tratar de llegar a un acuerdo para su implementación. Es lo que habitualmente ocurre con los Presupuestos Generales del Estado, cuando la oposición o algún socio los considera no adecuados y los devuelve directamente al Ejecutivo. La enmienda a la totalidad del PSOE, Podemos y Vox a las cuentas en Extremadura, sin ir más lejos, ha provocado un adelanto electoral.
¿Qué opciones tiene ahora Sánchez?
Sánchez tendrá que decidir ahora si resiste los dos años que quedan de legislatura sin capacidad de legislar, ya que todo lo que proponga decaerá, o si por el contrario opta por un avance de las elecciones que siempre había negado hasta ahora. Algunas de las leyes que Junts ya ha sentenciado, y que se relatan a continuación, eran cuestiones con las que el Gobierno había hecho bandera.
Veto legislativo de Junts al Gobierno
Las leyes afectadas, según los de Puigdemont
1
Ley de Familias
2
Ley de la universalidad del Sistema Nacional de Salud
3
Ley para consolidar la equidad y la cohesión del Sistema Nacional de Salud
4
Ley de restablecimiento de la Comisión Nacional de la Energía
5
Ley de información empresarial sobre sostenibilidad
6
Ley de Industria y Autonomía Estratégica
7
Ley de acciones colectivas para la defensa de los consumidores
8
Ley de administradores y compradores de créditos
9
Ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas por menores
10
Ley Orgánica del Régimen Electoral General
11
Ley de inclusión social de las personas con discapacidad
12
Ley de Información Clasificada
13
Ley de servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación
14
Ley de responsabilidad patrimonial por daños derivados de la infracción del Derecho de la Unión Europea
15
Ley para prevenir la reducción de reduflación
16
Ley sobre comercio de emisiones de gases de efecto invernadero
17
Ley para modificar el Sistema Universitario
18
Ley de inclusión laboral de personas con discapacidad
19
Ley para la protección de la libertad de expresión
20
Ley sobre jurisdicción universal
21
Ley sobre comercio exterior y materia de defensa
22
Ley para la transposición de la directiva UE 2024/1226
23
Ley para el control, inspección y régimen sancionador de la pesca marítima
24
Ley para la regulación del voto telemático en las cesiones de los órganos de gobierno de las administraciones públicas
