Videoanálisis | Joan Guirado explica qué supondrá realmente la ruptura entre Junts y el PSOE

Tras la ruptura de Junts con Pedro Sánchez, Carles Puigdemont ha asegurado que el presidente del Gobierno notará las consecuencias, pero no se ha atrevido a ir más allá. El ex presidente de la Generalitat no ha anunciado ni una posible moción de ... censura ni la recuperación de una cuestión de confianza que hace menos de un año le planteó al jefe del Ejecutivo.
Joan Guirado, enviado especial a Perpiñán, analiza el reciente anuncio de ruptura de Junts con el PSOE.
