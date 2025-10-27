Suscribete a
Videoanálisis | Joan Guirado explica qué supondrá realmente la ruptura entre Junts y el PSOE

Tras la ruptura de Junts con Pedro Sánchez, Carles Puigdemont ha asegurado que el presidente del Gobierno notará las consecuencias, sin embargo no se ha atrevido a dar más detalles

Puigdemont rompe con el PSOE y afirma que Sánchez «podrá tener el poder, pero no podrá gobernar»

Viideoanálisis de Joan Guirado
Viideoanálisis de Joan Guirado Joan guirado
Joan Guirado

Joan Guirado

Enviado especial a Perpiñán (Francia)

Tras la ruptura de Junts con Pedro Sánchez, Carles Puigdemont ha asegurado que el presidente del Gobierno notará las consecuencias, pero no se ha atrevido a ir más allá. El ex presidente de la Generalitat no ha anunciado ni una posible moción de ... censura ni la recuperación de una cuestión de confianza que hace menos de un año le planteó al jefe del Ejecutivo.

