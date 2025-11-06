Suscribete a
Junts registra enmiendas a la totalidad a todas las leyes de Sánchez para bloquear la legislatura

La portavoz separatista, Míriam Nogueras, considera su acción «un baño de realidad para PSOE y Sumar»

Nogueras junto a otros diputados de Junts en el Congreso
Nogueras junto a otros diputados de Junts en el Congreso abc
Joan Guirado

Joan Guirado

Junts ha presentado una enmienda a la totalidad a todas las leyes del Gobierno que están en tramitación parlamentaria, más de medio centenar de normas impulsadas por el gabinete de coalición presidido por Pedro Sánchez. Así lo ha anunciado este jueves la portavoz ... separatista, Míriam Nogueras, en una rueda de prensa en la Cámara Baja.

