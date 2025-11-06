Junts registra enmiendas a la totalidad a todas las leyes de Sánchez para bloquear la legislatura

Junts ha presentado una enmienda a la totalidad a todas las leyes del Gobierno que están en tramitación parlamentaria, más de medio centenar de normas impulsadas por el gabinete de coalición presidido por Pedro Sánchez. Así lo ha anunciado este jueves la portavoz ... separatista, Míriam Nogueras, en una rueda de prensa en la Cámara Baja.

Su objetivo con esta acción, según ha dicho Nogueras, no es otro que el de «bloquear la legislatura». Entre otras cuestiones, con esta enmienda a la totalidad, se confirma la incapacidad del Ejecutivo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado o la 'ley Bolaños'. Junts únicamente dará apoyo a tres leyes pactadas previo a la ruptura, "ya que cumpliremos lo acordado antes".

Nogueras, acompañada del resto de diputados del partido de Carles Puigdemont, han recordado que "Sánchez tiene una deuda muy grande con los ciudadanos de Cataluña que ni caduca ni prescribe". Los separatatistas, que la semana pasada rompieron el acuerdo con el PSOE, lamentan que el presidente "no haya explicado como pensaba gobernar" tras ese cambio en la política de alianzas.

Ni Nogueras ni ningún otro dirigente de Junts ha comunicado previamente su decisión de presentar una enmienda a la totalidad a todas las leyes antes de anunciarlo a la prensa. "Cuando dijimos que rompimos lo hicimos con todo", ha recordado Nogueras, para justificar su incomunicación con los socialistas. La portavoz de Junts no se ha querido mojar sobre si la mejor opción sería un adelanto electoral.