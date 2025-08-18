Suscribete a
ABC Premium
Directo
Trump hablará con Putin inmediatamente después de la cumbre

Peinado imputa un nuevo delito a Begoña Gómez y la cita de nuevo a declarar

Considera que pudo incurrir en una malversación de fondos por el uso que hizo de la asesora de La Moncloa

Begoña Gómez y Cristina Álvarez, en una imagen de archivo
Begoña Gómez y Cristina Álvarez, en una imagen de archivo EP
Javier Lillo

Javier Lillo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado citar para el 11 de septiembre a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y a su asesora de La Moncloa, Cristina Álvarez, un día antes, por un delito de malversación de caudales públicos o efectos públicos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app